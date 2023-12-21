جهاز دمياط الجديدة يشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة

MENAFN - Youm7) شن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير.





وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال التجارية بالحى الثانى، ومنطقة مركز الحى الثانى

والموقف الشرقى ، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة ، وتم تحرير ( 25 ) محضر مخالفة إشغال والتحفظ علي عدد كبير من المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز.

وجاءت الحملة تمت تحت إشراف محمد خلف الله المهندس رئيس الجهاز ، وبحضور المهندس عاصم اللبان المشرف على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ، والرائد أحمد خطاب رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات

والإشغالات بالجهاز .

وقال رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى ، مشيراً إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالباً سكان المدينة وأصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص،منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة، مضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.







