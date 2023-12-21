جهاز القاهرة الجديدة يستأنف تسليم وحدات سكن مصر بأرض المعارض

MENAFN - Youm7) يستأنفجهاز مدينة القاهرة الجديدة تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم (3 – 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 13/12/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024، في مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.





وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،

سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 25/12/2023، ووحدات العمارة رقم 155، يوم الثلاثاء 26/12/2023، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الأربعاء 27/12/2023، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الأحد 31/12/2023، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الأربعاء 3/1/2024، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الإثنين 8/1/2024، ووحدات العمارة رقم 160، يوم الثلاثاء 9/1/2024.







