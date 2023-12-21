قصور الثقافة تحتفى بسيرة فؤاد حجازى بالمنصورة ضمن برنامج عطر الأحباب

MENAFN - Youm7) تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة ، برئاسة عمرو البسيوني، لقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب"، احتفاء بذكرى ومسيرة الكاتب الكبير الراحل فؤاد حجازي، وذلك في السابعة مساء الأحد المقبل 24 ديسمبر، بقصر ثقافة المنصورة.

يتضمن اللقاء الذي يديره الكاتب فرج مجاهد، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الراحل وأبرز أعماله في مجال القصة، والرواية والمسرح وأدب الطفل، وذلك بمشاركة كل من الأدباء محمد خليل، إبراهيم حمزة، ومنى الضويني.

وفؤاد حجازي، مولود في المنصورة عام 1938، ويعد أحد أهم الكتّاب الذين أثروا الحياة الثقافية والإبداعية في مصر والعالم العربي، سواء من خلال الندوات والمؤتمرات التي كان يشارك بها مناقشا وباحثا، أو من خلال المشروعات الثقافية التي أسسها من أبرزها سلسلة "أدب الجماهير"، التي كان لها تواجد كبير في الوسط الأدبي المصري، وقدم من خلالها نخبة من الأدباء والشعراء والنقاد.

وإلى جانب عطائه الأدبي، اشتهر "حجازي" بعطائه أيضا في أدب الحرب، وصدرت له الكثير من الأعمال الروائية والقصصية منها المحاصرون، الرقص على طبول مصرية، الأسرى يدقون المتاريس، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وقدمت مسرحياته على مسرح المنصورة القومي لسنوات طويلة، ورحل عن عالمنا في فبراير 2019.

يقام اللقاء بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

ويهدف برنامج "عطر الأحباب" لإحياء ذكرى الراحلين من الأدباء والمثقفين، عبر تناول سيرتهم الذاتية وعطائهم الأدبي.