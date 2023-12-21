قصر ثقافة القليوبية يناقش دور الأسرة في تعزيز قيمة التضامن الاجتماعي

(MENAFN
- Youm7) عقد قصر ثقافة كفر شكر بالقليوبي لقاء ثقافيا بعنوان "دور الأسرة في تعزيز قيمة التضامن الإنساني عبر العصور"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وقد أدار اللقاء الشاعر وحيد أمين، وشارك به الشاعر طارق عمران والفنان إبراهيم الدسوقي، بحضور ياسر فريد مدير عام ثقافة القليوبية.
تحدث "عمران" عن مفهوم التضامن الإنساني موضحا أنه قدرة الإنسان على الاندماج مع الغير وتكوين علاقات مترابطة ومصالح مشتركة، لعبور أزمة طارئة أو حل مشكلة أو مساعدة محتاج، مشيرا أن من صور التضامن الإنساني، تضامن زملاء العمل والجيران وغيرها، وأضاف أنه على مستوى الدول يأتي التضامن الإنساني كدرع حامي في حالات كثيرة للشعوب في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والتدهور الاقتصادي.
وفي كلمته أوضح "الدسوقي"، أن هناك فارقا في المعنى بين التضامن والتعاون، وأن الأخير يغلب عليه التكافؤ بين الأطراف بينما في التضامن يكون هناك غلبة لطرف وهو من يقدم المساعدة، كما تحدث عن قيم الإخاء والتآزر والمودة والمحبة، مؤكدا أنها تدخل جميعها تحت قيمة التضامن، وأن للأسرة الدور الأكبر في ترسيخ قيمة التضامن في وجدان أبنائها والذي ينعكس على المجتمع ككل.
جاء اللقاء ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وشهد أيضا مجموعة من ورش الحكي للأطفال والرسم والمسابقات الثقافية بعدد من المواقع التابعة لفرع ثقافة القليوبية.
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