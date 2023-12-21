قصر ثقافة القليوبية يناقش دور الأسرة في تعزيز قيمة التضامن الاجتماعي

MENAFN - Youm7) عقد قصر ثقافة كفر شكر بالقليوبي لقاء ثقافيا بعنوان "دور الأسرة في تعزيز قيمة التضامن الإنساني عبر العصور"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وقد أدار اللقاء الشاعر وحيد أمين، وشارك به الشاعر طارق عمران والفنان إبراهيم الدسوقي، بحضور ياسر فريد مدير عام ثقافة القليوبية.

تحدث "عمران" عن مفهوم التضامن الإنساني موضحا أنه قدرة الإنسان على الاندماج مع الغير وتكوين علاقات مترابطة ومصالح مشتركة، لعبور أزمة طارئة أو حل مشكلة أو مساعدة محتاج، مشيرا أن من صور التضامن الإنساني، تضامن زملاء العمل والجيران وغيرها، وأضاف أنه على مستوى الدول يأتي التضامن الإنساني كدرع حامي في حالات كثيرة للشعوب في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والتدهور الاقتصادي.

وفي كلمته أوضح "الدسوقي"، أن هناك فارقا في المعنى بين التضامن والتعاون، وأن الأخير يغلب عليه التكافؤ بين الأطراف بينما في التضامن يكون هناك غلبة لطرف وهو من يقدم المساعدة، كما تحدث عن قيم الإخاء والتآزر والمودة والمحبة، مؤكدا أنها تدخل جميعها تحت قيمة التضامن، وأن للأسرة الدور الأكبر في ترسيخ قيمة التضامن في وجدان أبنائها والذي ينعكس على المجتمع ككل.

جاء اللقاء ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وشهد أيضا مجموعة من ورش الحكي للأطفال والرسم والمسابقات الثقافية بعدد من المواقع التابعة لفرع ثقافة القليوبية.