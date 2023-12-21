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احتفالية فى متحف الطفل بعنوان لغة الضاد.. لغة الشعر والفنون.. اليوم

12/21/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" فى الواحدة من ظهر اليوم الجمعة احتفالية بعنوان " لغة الضاد لغة الشعر والفنون" وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة واحتفالا باليوم العالمي للغة العربية .

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن اللغة العربية تعد ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.

وأضاف أن لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب، ولذا تقرر أن يكون شعار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 هو العربية: لغة الشعر والفنون .

وأشار إلى أن احتفالية اليوم العالمي للغة العربية تأتى بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ويرأسها الأستاذ عمرو البسيوني وذلك من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل تحت إدارة دكتورة جيهان حسن حرصا على تعميق الإنتماء لدى الأطفال والنشأ وتعريفهم بقدر ومكانة اللغة العربية حتى يشعروا بالفخر بعراقة لغتهم.

تتضمن فعاليات الاحتفالية عددا من الأنشطة في مقدمتها ورشة فنية لرسم تصميم الحروف العربية وورشة أشغال فنية بالورق والفوم وأخرى لرسم حروف عربية زخرفية على وجوه الأطفال بالإضافة إلى عرض لمسرح العرائس.








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