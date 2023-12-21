احتفالية فى متحف الطفل بعنوان لغة الضاد.. لغة الشعر والفنون.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" فى الواحدة من ظهر اليوم الجمعة احتفالية بعنوان " لغة الضاد لغة الشعر والفنون" وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة واحتفالا باليوم العالمي للغة العربية .
وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن اللغة العربية تعد ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.
وأضاف أن لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب، ولذا تقرر أن يكون شعار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 هو العربية: لغة الشعر والفنون .
وأشار إلى أن احتفالية اليوم العالمي للغة العربية تأتى بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ويرأسها الأستاذ عمرو البسيوني وذلك من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل تحت إدارة دكتورة جيهان حسن حرصا على تعميق الإنتماء لدى الأطفال والنشأ وتعريفهم بقدر ومكانة اللغة العربية حتى يشعروا بالفخر بعراقة لغتهم.
تتضمن فعاليات الاحتفالية عددا من الأنشطة في مقدمتها ورشة فنية لرسم تصميم الحروف العربية وورشة أشغال فنية بالورق والفوم وأخرى لرسم حروف عربية زخرفية على وجوه الأطفال بالإضافة إلى عرض لمسرح العرائس.
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