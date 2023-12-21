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بيت المعمار ينظم جلسة حكى بعنوان حكاية أنس الوجود.. غدا

12/21/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم بيت المعمار المصري جلسة الحكي التفاعلية الشهرية مع مبادرة خميرة الحكايات والحكواتي محمد رمضان حسين، بعنوان "حكاية أنس الوجود" وعرض تاريخي لأسطورة إيزيس وأوزوريس ونشأة مصر ونيلها، غدا فى الساعة العاشرة صباحًا.

تتناول الجلسة كذلك تطور الحكاية في العصور التالية وظهورها في حكايات ألف ليلة وليلة بقصة أنس الوجود وحبيبته المحبوسة في قصر جزيرة جبل الثكلى.

ستتناول جلسة الحكي عمارة المعابد في مصر القديمة مع شرح مبسط لمعبد إيزيس بجزيرة فيله وقصة فكة وإعادة تركيبه، كما سنستخدم بعض أدوات الحكي التفاعلي والألعاب والأنشطة التي توضح الحكايات للمشاركين.

وجاءت فكرة إنشاء بيت المعمار المصرى فى إطار أن العمارة هى فن البناء القائم على الإبداع والفكر لإيجاد الحيز المناسب لممارسة أنشطة ووظائف الحياة، والعمارة أشمل ما يعبر عن الثقافة الإنسانية والسلوك الجمعي، وهي معرض لتكامل الفنون والحرف، وهي نموذج لإعمال العقل فى التعامل مع المناخ وعلم الإنشاء، كما أنها فعل قصدى إرادى للتنسيق والموازنة والتدبير بين كل ما سبق وبين متطلبات صحة الإنسان الجسدية والنفسية لممارسة الحياة في أفضل صياغة وحسب الإمكانات المتاحة، وظروف العصر.







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