بيت المعمار ينظم جلسة حكى بعنوان حكاية أنس الوجود.. غدا

(MENAFN
- Youm7) ينظم بيت المعمار المصري جلسة الحكي التفاعلية الشهرية مع مبادرة خميرة الحكايات والحكواتي محمد رمضان حسين، بعنوان "حكاية أنس الوجود" وعرض تاريخي لأسطورة إيزيس وأوزوريس ونشأة مصر ونيلها، غدا فى الساعة العاشرة صباحًا.
تتناول الجلسة كذلك تطور الحكاية في العصور التالية وظهورها في حكايات ألف ليلة وليلة بقصة أنس الوجود وحبيبته المحبوسة في قصر جزيرة جبل الثكلى.
ستتناول جلسة الحكي عمارة المعابد في مصر القديمة مع شرح مبسط لمعبد إيزيس بجزيرة فيله وقصة فكة وإعادة تركيبه، كما سنستخدم بعض أدوات الحكي التفاعلي والألعاب والأنشطة التي توضح الحكايات للمشاركين.
وجاءت فكرة إنشاء بيت المعمار المصرى فى إطار أن العمارة هى فن البناء القائم على الإبداع والفكر لإيجاد الحيز المناسب لممارسة أنشطة ووظائف الحياة، والعمارة أشمل ما يعبر عن الثقافة الإنسانية والسلوك الجمعي، وهي معرض لتكامل الفنون والحرف، وهي نموذج لإعمال العقل فى التعامل مع المناخ وعلم الإنشاء، كما أنها فعل قصدى إرادى للتنسيق والموازنة والتدبير بين كل ما سبق وبين متطلبات صحة الإنسان الجسدية والنفسية لممارسة الحياة في أفضل صياغة وحسب الإمكانات المتاحة، وظروف العصر.
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