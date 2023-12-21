ندوة تثقيفية عن محافظة بورسعيد بمتحف النصر للفن الحديث.. غدا

MENAFN - Youm7) أعلن قطاع الفنون التشكيلي برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة ندوة تثقيفية عن محافظة بورسعيد، غدا في تمام الساعة 11 صباحاً بمتحف النصر للفن الحديث ببورسعيد وذلك لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

متحف النصر للفن الحديث في مدينة بورسعيد، هو متحف للفن التشكيلي في مدينة بورسعيد في مصر ويقع في أحد ارقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو أسفل مسلة الشهداء-نصب تذكاري أقيم تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد.



انشيء هذا المتحف في 25 ديسمبر عام 1995 تقديراً لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعياً نحو توثيق بطولاتهم في اطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر من كل عام.

ويضم هذا المتحف 150 عملاً فنياً لكبار فنانى مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلى من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام، ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد.

كما يتبنى المتحف توصيل رسالة الفن والإبداع الراقى ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام بالمتحف ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.