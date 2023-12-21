تزايد إنتاج Apple Vision Pro فى الصين مع إطلاق خطط الشركة فى فبراير

MENAFN - Youm7) من المفترض إطلاق Apple Vision Pro – أول سماعة رأس للواقع المختلط يمكن ارتداؤها من الشركة والتي تم الإعلان عنها في WWDC 2023 – في الشهرين المقبلين، وفقًا لتقرير حديث، يقال إن صانع iPhone يعمل على تكثيف إنتاج الكمبيوتر المكاني الخاص به في مصانع التجميع في الصين ويعمل على تدريب موظفيه في متاجر البيع بالتجزئة لإطلاق سماعات الرأس في الولايات المتحدة، تعمل Apple أيضًا مع مطوري التطبيقات لمساعدتهم في إنشاء تطبيقات لنظام التشغيلVisionOS، وهو نظام التشغيل الخاص بـVision Pro، وفقاً لموقع gadgets360.





يشير تقرير بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إلى أن إنتاج Vision Pro "يعمل بأقصى سرعة" منذ أسابيع، وتخطط شركة Apple لإعداد وحدات جاهزة بحلول نهاية الشهر المقبل وإطلاق المنتج لعملاء التجزئة في عام 2024 شهر فبراير، وعلى الرغم من الجدول الزمني المزعوم، فإن أي تحديات تتعلق بالإنتاج قد تؤدي في النهاية إلى تأخير خطط شركة آبل، وفقًا للتقرير.





وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة آبل إنها ستطلق

Vision Proفي الولايات المتحدة في "أوائل عام 2024"، وأنشأت الشركة مراكز في العديد من البلدان للمطورين لاختبار تطبيقاتهم باستخدام سماعات الرأس، كما قدمت موارد للمساعدة في تطوير التطبيقات لنظام التشغيل VisionOS

في الآونة الأخيرة، قام Pavel Durov من Telegram

بالتشويق لتطبيق منصة الدردشة لـ Vision Pro، مع تأثيرات رسائل ثلاثية الأبعاد، ومشغل وسائط ، ودعم الكتابة الصوتية.





في الشهر الماضي، صرح مارك جورمان من بلومبرج أن إطلاق Apple Vision Pro قد يتأخر إلى مارس حيث أكملت Apple اختبار الجهاز النهائي وأكملت خطط توزيعها للجهاز القابل للارتداء، والذي يبلغ سعره باهظ الثمن 3499 دولارًا.





وذكر تقرير لصحيفة FT في وقت سابق من هذا العام أن مجمع Vision Pro الوحيد لشركة Apple – Luxshare

سينتج أقل من 400000 وحدة في عام 2024، مدعيًا أن شركة Apple تعمل على تقليص توقعات إنتاجها لسماعات الرأس.