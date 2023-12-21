مركز التجارة الدولية يرفض طلب Apple بتأخير حظر Apple Watch

MENAFN - Youm7) نفت لجنة التجارة الدولية رسميًا إحدى محاولات شركة Apple الأخيرة لوقف الحظر الوشيك على Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2، وهذا يعنى رسميًا أن الملاذ الأخير لشركة Apple هو أن يستخدم الرئيس بايدن حق النقض ضد قرار لجنة التجارة الدولية، وفقاً لموقع 9to5mac.





رفضت لجنة التجارة الدولية طلب شركة Apple "الإبقاء على الأوامر العلاجية فى انتظار الاستئناف أو فى ضوء إغلاق الحكومة المحتمل"، أى أن مركز التجارة الدولية لن يوقف حظر مبيعات Apple Watch بينما تنتظر Apple الاستئناف، وقدمت شركة Apple هذا الاستئناف لأول مرة في 30 أكتوبر.





أصدرت لجنة التجارة الدولية حكمها لأول مرة في أكتوبر، ويعد هذا جزءًا من نزاع براءات الاختراع طويل الأمد بين شركة Apple وشركة التكنولوجيا الطبية Masimo حول تقنية استشعار الأكسجين في الدم فى Apple Watch.





قدم أصحاب الشكوى أيضًا طلبًا للحصول على إشعار قضائى بالتطورات التنظيمية الأخيرة لـ Masimo W1 Watch، مطالبين اللجنة بالنظر فى مستندات معينة عند اتخاذ قرارها بشأن اقتراح Apple.





هذا القرار الذى اتخذته لجنة التجارة الدولية لا يقتل فرص شركة Apple في منع دخول حظر Apple Watch حيز التنفيذ، لا يزال بإمكان إدارة بايدن التدخل واستخدام حق النقض ضد قرار لجنة التجارة الدولية، وتنتهي فترة المراجعة الرئاسية في 25 ديسمبر.





يمكن لشركة Apple استئناف القرار النهائى الصادر عن مركز التجارة الدولية أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بمجرد انتهاء فترة المراجعة الرئاسية، وأكدت الشركة سابقًا لموقع 9to5Mac أنها تخطط لتقديم استئناف في 26 ديسمبر، ومع ذلك، فإن استئناف القرار لن يؤخر الحظر المفروض على مبيعات وواردات Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2.





في محاولة للامتثال بشكل استباقي للحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر، ستوقف الشركة مبيعات Apple Watch هذا الأسبوع.





تستكشف شركة Apple أيضًا تغييرات برمجية على مستشعر الأكسجين في الدم في Apple Watch والتي قد تسمح لها بالتحايل على براءتي اختراع Masimo المعنيتين، ومع ذلك، قالت شركة ماسيمو إن "الأجهزة يجب أن تتغير".