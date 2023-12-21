موظف سابق فى أبل يحذر بشأن خطأ بسيط يؤدى إلى ضعف بطارية الهاتف

MENAFN - Youm7) كشف أحد العاملين السابقين في شركة Apple عن خطأ كبير نرتكبه جميعًا أثناء شحن أجهزة iPhone الخاصة بنا، وهو تركها موصلة بالكهرباء طوال الليل وتعزيز البطارية إلى 100٪، وفقاً لصحيفة "مترو".





للحصول على الأداء الأمثل، من الأفضل إبقاء بطاريتك بين 30% و80% بدلاً من شحنها باستمرار بالكامل وتركها تنخفض إلى الصفر، في الماضي، عندما كانت الهواتف تستغرق ساعات طويلة لشحنها، كان من المنطقي توصيلها قبل النوم والاستيقاظ ببطارية ممتلئة، ومع ذلك، تستغرق معظم الهواتف الذكية في الوقت الحاضر ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها، لذا فإن تركها في الشحن لساعات بعد امتلاءها يعد أمرًا سيئًا لصحة البطارية.





وبينما يمكن لأجهزة iPhone الذكية أن تستمر في البقاء بنسبة 80% لبضع ساعات قبل أن تحتاج إلى الوصول إلى السعة الكاملة عند توصيلها طوال الليل، فإن الشحن الزائد المفرط يؤدي إلى تسريع صحة البطارية.





بالطبع، القلق من البطارية يعني أن الكثير منا سيجد صعوبة فى شحن هواتفه فى المساء ثم مغادرة المنزل بدون جهاز مشحون بالكامل فى صباح اليوم التالي، حتى لو كان ذلك سيطيل عمره.