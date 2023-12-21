خطوات.. كيفية تشغيل موسيقى Shazam من شريط قوائم جهاز Mac

MENAFN - Youm7) في نظام التشغيل macOS Sonoma 14.2، قامت Apple بتضمين بعض عناصر التحكم الإضافية للتعرف على تطبيق موسيقى Shazam، والتي تم دمجها الآن فى نظام التشغيل Mac أكثر من أي وقت مضى، فيما يلى كيفية إضافة الوظيفة إلى شريط القوائم ومركز التحكم بجهاز Mac، وفقاً لموقع macrumors.





بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون Shazam، فهي خدمة شعبية مملوكة لشركة Apple يمكنها التعرف على أسماء وكلمات الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية والبرامج التلفزيونية والمزيد، وذلك ببساطة عن طريق الاستماع إلى كل ما يتم تشغيله وفك تشفيره.





بعد سنوات من تكامل ‌‌‌Siri‌‌، استحوذت Apple على Shazam في عام 2018، ودمجته في iOS وiPadOS كوظيفة للتعرف على الأغاني على مستوى النظام، مع نظام التشغيل macOS 14.2، أصبح مستوى التكامل نفسه موجودًا أخيرًا في نظام التشغيل Mac.





في السابق، كان تطبيق Shazam لنظام التشغيل macOS ضروريًا لإضافة Shazam إلى شريط قوائم جهاز Mac، أو يمكنك أن تطلب من Siri تحديد أغنية، توجد الآن طريقتان أخريان للوصول إلى Shazam المضمنتين في النظام.





يمكن استخدام عنصر شريط قائمة Shazam وزر مركز التحكم لمطالبة Shazam ببدء الاستماع إلى الأغنية قيد التشغيل حاليًا، وتتضمن القائمة المنسدلة أيضًا سجلاً لأية أغاني قمت بتحديدها مسبقًا باستخدام هذه الميزة.





لفتح أغنية في Shazam على الويب، اضغط فوق عنوانها، ولفتح الأغنية في تطبيق الموسيقى، اضغط على أيقونة الموسيقى، لحذف إدخال، اضغط فوق أيقونة سلة المهملات واختر حذف الأغنية لتأكيد العملية، سيؤدي هذا إلى حذف الأغنية من سجل Shazam الخاص بك عبر جميع الأجهزة مع تمكين خيار التعرف على الموسيقى في إعدادات مزامنة iCloud.





كيفية إضافة Shazam إلى شريط قوائم جهاز Mac





1- انقر فوق رمز Apple في شريط قوائم جهاز Mac الخاص بك وحدد إعدادات النظام.

2- حدد مركز التحكم في العمود الجانبي.

3- في قسم التعرف على الموسيقى، قم بالتبديل على المفاتيح الموجودة بجوار إظهار في شريط القائمة و/أو عرض في مركز التحكم.

لا تنس أنه على أجهزة iPhone وiPad وApple Watch وHomePod وMac، يمكنك أن تسأل Siri عن الأغنية التي يتم تشغيلها، وستظهر نتيجة هذه الطلبات أيضًا في سجل الاستماع الخاص بميزة التعرف على الموسيقى.