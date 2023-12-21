ذكاء اصطناعى يكشف عن التوحد بدقة 100% بفحص العين

MENAFN - Youm7) أظهرت دراسة جديدة أن أداة الذكاء الاصطناع يمكنها اكتشاف اضطراب طيف التوحد بدقة تصل إلى 100%، فقط عن طريق مسح صور عيون الأطفال، وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا بمثابة تقدم كبير فى اكتشاف الحالة، لكن العديد من خبراء التوحد أخبروا انتقدوا النتيجة حيث إنها كانت كبيرة جدا بشكل يصعب تصديقه.





وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يؤثر مرض التوحد على العديد من الأطفال الذين يظلون دون تشخيص حتى وقت لاحق من مرحلة الطفولة، مما يحرمهم من العلاجات المحتملة.





إذا كان الحل التكنولوجى يمكن أن يساعد فى تقليل فترات الانتظار الطويلة للمتخصصين فى مرض التوحد أو غيرها من العوائق التى تحول دون التشخيص، فإنه يمكن أن يفيد ملايين الأسر.





كما أن التوحد هو حالة تنطوى على تغير فى نمو الدماغ، ويقوم العصب البصري بربط شبكية العين بالدماغ في مسار قصير جدًا، لذا فمن المنطقي أن تنعكس اختلافات الدماغ فى العيون.





التقطت العشرات من وسائل الإعلام أخبار أداة الذكاء الاصطناعى، التى طورها فريق من الباحثين فى جامعة يونسى فى سيول، لكن الخبراء يقولون إنه من السابق لأوانه الثقة فى هذه النتائج، وأن البحث يثير العديد من العلامات الحمراء، بدءًا من نسبة الدقة البالغة 100%.





وقال فريد شيك، الباحث في مرض التوحد في كلية الطب بجامعة ييل، لصحيفة ديلي ميل: "من الواضح أن هناك خطأ ما هنا"، مضيفا "لا توجد طريقة تجعل هذا الاختبار أكثر دقة من الأطباء، هذه الموثوقية ليست بنسبة 100%، حتى بين أفضل الأطباء فى العالم."





ويشارك خبراء آخرون فى مرض التوحد شكوك شيك، حيث قالت كاثى لورد، أستاذة الطب النفسي المتميزة بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس "يبدو الأمر جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها".





وأضافت أنها تأمل أن يحاول باحثون آخرون تكرار النتائج، وإجراء التجربة مرة أخرى ومقارنة النتائج بهذه التجربة.