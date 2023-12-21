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12 لاعبة يتجاوزن الاختبارات التقييمية للجمباز

12/21/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- نجحت 12 لاعبة بتخطي الاختبارات التقييمية للاعبات منتخبات الفئات العمرية للجمباز، والتي أقامها اتحاد اللعبة مؤخرا في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب.
وأشرفت المدربة البيلاروسية أيلينا بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز وأعضاء اللجنة الفنية، على الاختبارات التقييمية، التي غاب عنها المدرب الوطني خليل القواسمة، بسبب وفاة شقيقه.
وأفرزت الاختبارات عن تخطي اللاعبة كيندا الزبيدي اختبار المنتخبات الوطنية لمواليد 2016 فما دون، فيما تأهلت اللاعبات، كندا شهوان وليليان نزال وبانه عبدربه وليلى القاضي، عن اختبارات مواليد العام 2013-2015.
وضمن المجموعة الثالثة لمواليد العام 2008-2012، تخطت سبع لاعبات الاختبارات، وهن: سيلينا عساف وشاما عبده وريتال علان وغنى السقا وهيام خرعوبة وزينة العموش ولبنى مقداد.
وكانت بطولة الراحلة نهى حتر الأولى لمراكز الجمباز، قد شكلت ختام الموسم 2023 لأنشطة وفعاليات اتحاد الجمباز، والتي شهدت العديد من الإنجازات في الباركور والجمباز الفني، وسط تأكيدات من القائمين على اتحاد اللعبة باعتماد البطولة وإدراجها في الأجندة السنوية المعتمدة للجمباز.
وحظيت النسخة الأولى من بطولة الراحلة نهى حتر بمشاركة قياسية لنحو 343 لاعبة للفئات العمرية من 5 إلى 13 سنة، واللواتي مثلن 5 مراكز، وهي: مركز عودة، مركز أتلانتس، مركز جي إكس، مركز لا جمناستيك، مركز ريعان الشباب، وتنافست اللاعبات فيما بينهن على أربعة أجهزة، وهي: المتوازي، الأرضي، العقلة، وعارضة التوازن.

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