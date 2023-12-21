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بسبب المنخفض.. الأمانة تطلق تحذيراتها للتجار والمقاولين

12/21/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلنت امانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غداً الجمعة للتعامل مع الحالة الجوية التي يتوقع ان يسودها نهاراً أجواء باردة مع احتمالية لزخات متفرقة من الامطار ، ومع منخفض جوي السبت المقبل مصحوب بكتلة هوائية باردة ويتوقع ان يشهد فرصة لزخات من الامطار على أجزاء وسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية وزخات متفرقة من الامطار في أجزاء محدودة من شرق المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

والى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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