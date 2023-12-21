Friday, 22 December 2023 10:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد الهدم والقتل جاء الجوع للغزيين

12/21/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
جاكي خوري
21/12/2023

إذا كانت الصور التي خرجت من القطاع ركزت في بداية الحرب على القتلى، بالأساس الأطفال، وعلى الدمار الكبير الذي تسببت به عمليات القصف الكثيفة، فإنه في الأسابيع الأخيرة ظهرت صور تدل على أزمة غير مسبوقة في أي جولة قتال سابقة في القطاع، وربما حتى لم يشاهد مثلها في أي يوم. صور الأطفال الذين يحملون الطناجر الفارغة ويتدفقون نحو مراكز المساعدات أو يقفون في الطابور للحصول على صحن حمص أو صحن فول، تحولت مؤخرا الى منظر شائع أكثر. سكان القطاع يمكنهم فقط الأمل بأن يغير مشهد الأطفال الجائعين نظرة العالم اليهم، لأنه يبدو أن التدمير في القطاع وعدد القتلى الذي يقترب من الـ20 ألف شخص، لم يعد يؤثر فيه.
أحد الأطفال الجائعين تحدث عن المعاناة في فيلم فيديو نشر في الانترنت: "أنا أكتفي برغيف أو نصف رغيف طوال اليوم"، قال محمد الخالدي، الذي انتقل مع عائلته من شمال القطاع الى الجنوب. "في المساء أقول لأمي أنا جائع. وهي تقول لي بأنه ليس لدينا طعام. هكذا نحن نواجه الأمر يوما بعد آخر".
منظمات دولية أيضا تحدثت عن الجوع الشديد في القطاع. حسب الإدارة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن حوالي نصف سكان القطاع يوجدون في حالة جوع شديد أو شديد جدا، وأن 90 % منهم يقضون أحيانا بضعة أيام بدون طعام. في هذه المنظمة أكدوا أنه منذ بداية الحرب دخل الى القطاع فقط حوالي 10 % من الغذاء المطلوب لـ2.2 مليون شخص.
في اليونسيف، حذروا من تداعيات الأزمة الإنسانية في القطاع، وأشاروا الى أن الأطفال المهجرين الذين وصلوا مؤخرا الى جنوب القطاع لا يحصلون على كمية المياه المطلوبة للحفاظ على صحتهم. وحسب المنظمة، فإن الأطفال المهجرين يحصلون على 1.5-2 لتر من المياه كل يوم، رغم أن الحاجة في اليوم في حالة الطوارئ تصل إلى 11 لترا كل يوم للشرب والطبخ والغسيل والاستحمام لكل طفل. أيضا قالوا في اليونسيف إن الحصول على مياه صالحة للشرب تحول الى موضوع حياة أو موت، وإن الكثير من الأطفال المهجرين يوجدون في خطر على حياتهم بسبب نقص الغذاء وتفشي الأمراض في القطاع.
كثيرون في القطاع يكتفون بأكلات أو شوربة ترتكز الى ما يوجد لديهم، مثل شوربة من البصل والماء فقط. والمحظوظون يمكن أن يحصلوا على نصف كيلوغرام أو كيلوغرام من العدس. في القطاع تزداد أيضا ظاهرة أعداد الوجبات من النباتات والخضراوات التي يمكن العثور عليها في المناطق المفتوحة أو في الحدائق التي لم يتم قصفها بعد من قبل الجيش الاسرائيلي، وليس من المنتجات الزراعة. في مراكز الايواء أيضا، يرتجلون طرق للخبز لأن الأغلبية الساحقة من المخابز مغلقة في ظل غياب الغاز أو الكهرباء.
في عدد من مراكز الإيواء، تتم مشاهدة أشخاص يقفون حول موقد وهم يحملون الطناجر ويقومون بغلي المياه غير الصالحة للشرب. فتاة من مدينة غزة، التي انتقلت للعيش في رفح، اعترفت في محادثة مع "هآرتس" بأنها اضطرت الى أن تطعم أولادها أطعمة انتهت صلاحيتها. "ربما يعانون من الإسهال، لكن على الأقل لديهم ما يأكلونه"، قالت.
وقد قال مواطنون من القطاع ومنظمات دولية، إنه حتى لو كانت هناك مواد أساسية في الأسواق القليلة التي ما تزال في وسط القطاع أو في الجنوب، إلا أنه لا توجد لدى السكان الأموال الكافية لشراء الطحين أو الفواكه والخضراوات بسبب ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، الذي يقدر بعشرات النسب المئوية. إضافة الى ذلك، فإن معظم سكان القطاع، ليس فقط اللاجئين، يضطرون الى الاعتماد منذ بداية الحرب على المساعدات الدولية، سواء من الاونروا أو من مؤسسات دولية أخرى.
أحمد، أحد سكان حي الرمال في مدينة غزة والذي انتقل مع عائلته الى خانيونس والآن يعيش في خيمة في رفح، قال: "نحن رجعنا عشرات السنين الى الوراء. نقوم ببناء فرن من الصلصال ونشعل النار وبعد ذلك نقوم بخبز ما يتوفر لدينا". حسب قوله، هو لم يشاهد مثل هذه الأمور في العمليات السابقة في القطاع. "هذه نكبة مزدوجة ومضاعفة بالنسبة لنا -تهجير وتدمير بيوت وبنى تحتية ونقص كبير في المياه وفي الغذاء والدواء. الى من يمكننا التوجه، لا نعرف. أنت تشاهد والدين فقط يرفعان الأيدي ويدعوان لله، ربما سيساعدهما".

MENAFN21122023000072011014ID1107644849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث