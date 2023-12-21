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إعلام عبري: سحب لواء غولاني من غزة بعد تكبده خسائر كبيرة

12/21/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأنه تم سحب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن جنود غولاني غادروا غزة "لإعادة تنظيم صفوفهم".


والأحد الماضي كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.

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