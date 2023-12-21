إعلام عبري: سحب لواء غولاني من غزة بعد تكبده خسائر كبيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأنه تم سحب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن جنود غولاني غادروا غزة "لإعادة تنظيم صفوفهم".
والأحد الماضي كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء
خسر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ
قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.
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