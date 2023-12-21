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تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

12/21/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان البيت الأبيض قال إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها بشأن صيغة مشروع قرار.

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