تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
التاريخ
12/21/2023 11:23:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان البيت الأبيض قال إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن
بشأن غزة الآن، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها بشأن صيغة مشروع
قرار.
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