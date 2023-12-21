إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة واستشـ.ـهاد ابنته

إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة واستشـ.ـهاد ابنته
التاريخ
12/21/2023 11:22:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصيب المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش واستشهدت ابنته في قصف إسرائيلي على جباليا شمالي القطاع.
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