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15 قتيلا على الأقل في إطلاق نار وسط براغ ومقتل المهاجم

12/21/2023 11:22:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت السلطات التشيكية مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 24 آخرين بجروح جراء إطلاق نار في جامعة ببراغ الخميس نفّذه مسلّح أردته الشرطة، مؤكدة أن الحادث غير مرتبط بـ"الإرهاب العالمي".
وقال وزير الداخلية فيت راكوسان للصحافيين إن "لا شيء يشير إلى أن هذه الجريمة لها صلة بالإرهاب العالمي".
وأكد قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للصحافيين أن "أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 24 على الأقل بجروح".
وكانت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية أعلنت في وقت سابق مقتل عشرة أشخاص في إطلاق النار.
وقالت المتحدثة باسم خدمات الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلّح".
وأتى ذلك بعيد تأكيد الشرطة عبر منصة "إكس" بأنّه "تمّ القضاء على المسلّح. ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".
وأكدت خدمات الطوارئ في براغ بأنّه تمّ نشر "عدد كبير من سيارات الإسعاف" في الجامعة، مضيفة أنّ الإصابات تراوحت بين طفيفة وخطيرة جدا.
"صدمة"
وأعرب الرئيس التشيكي بيتر بافيل عن "صدمته" جراء إطلاق النار الدامي.
وقال بافيل الذي اختتم الخميس زيارة استغرقت يومين لباريس "لقد صدمت لهذه الأحداث... أود أن أعرب عن أسفي العميق وتعازي الحارة لأسر وأحباء ضحايا إطلاق النار".
ووجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين رسالة تعزية إلى براغ.
وكتبت عبر منصة إكس "لقد صدمت من حادثة إطلاق النار العنيفة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص اليوم في براغ. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وكل الشعب التشيكي. نقف إلى جانبكم ونشاطركم حزنكم".
وأعربت فرنسا على لسان رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن "تأثرها" و"تضامنها" مع براغ.
وذكرت وسائل الاعلام التشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها أثناء تدخل الشرطة.
على السطح
وأفادت قناة "نوفا تي في" الخاصّة عن وقوع انفجار وعن وجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.
من جهته، قال وزير الداخلية للتلفزيون التشيكي العام إنّه "لم يتأكد وجود مسلّح آخر"، داعياً الافراد إلى الالتزام بتعليمات الشرطة.
وضربت القوات الأمنية طوقا حول المنطقة، كما طلبت من الاشخاص الذين يقيمون بالقرب منه ملازمة منازلهم.

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