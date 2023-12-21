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منخفض جوي يحمل أمطارا ورياحا للأردن

12/21/2023 11:22:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير آخر التحديثات والبيانات إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي، تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية الخاص بمركز طقس العرب.

وقال الموقع، إن المنخفض يعد اعتياديًا، يبدأ ليلة الجمعة على السبت، ويستمر يومي السبت والأحد، يترافق بأمطار تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال المملكة.

**تالياً توضيح بعض خصائص المنخفض الجوي:

-كميات الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 5 إلى 50 ملم.

-سرعة الرياح قد تصل بعض هباتها إلى 65 كم/ساعة.

-المناطق المتأثرة المناطق الشمالية بالدرجة الأولى يليها المناطق الوسطى بالإضافة لأجزاء من جنوب وشرق المملكة.

-مدة التأثير المتوقعة تصل إلى 45 ساعة.

-درجات الحرارة العظمى والصغرى تتراوح ما بين 5 إلى 14 درجة مئوية.

-لا يوجد فرص لهطول الثلوج.

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