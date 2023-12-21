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بلدية مادبا الكبرى والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم

12/21/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقع رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح اليوم اتفاقية تفاهم وتعاون مع المركز الجغرافي الملكي الأردني ممثلى بعطوفة العميد معمر كامل حدادين اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتقديم الخبرات.

بدوره بين الرواجيح ان البلدية حريصة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص وبأن توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه دوما تصب حول تكاتف مؤسسات الوطن لخدمة المواطنين على مد مساحات هذا الوطن الغالي

وأشاد الرواجيح بجهود المركز الجغرافي والمساعي الكبيرة التي يبذلها العميد الحدادين باعتبار المركز مصدراً للخرائط بكافة أنواعها ومقاييسها والصور الجوية والفضائية ومرجعاً للمعلومات الجيومكانية في المملكة، والتي بدورها تفيد البلدية للنهوض بخدماتها، اضافة الى الاستفادة من خبرات المركز التدريبة لتأهيل وتمكين موظفي البلدية وتطوير قدراتهم في العلوم المساحية .

بدوره بين العميد الحدادين أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز التعاون بين الجانبين بهدف تطوير خدمات البلدية والمساهمة في تنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية باستخدام المعلومات والمخططات ثلاثية الابعاد والخرائط الجغرافية التي سيوفرها المركز للبلدية ، مؤكدا استعداد المركز لتقديم كل ما يمكن من أجل إنجاح هذا التعاون بما يلبي احتياجات المجتمع والنهوض به.

ووقع المذكرة عن المركز المدير العام العميد المهندس معمر كامل حدادين وعن البلدية رئيسها السيد عارف محمود الرواجيح بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين .

حيث جرى توقيع المذكرة في مبنى المركز الجغرافي وتضمنت المذكرة توصيفا للخدمات والمعلومات التي سيقدمها المركز الجغرافي للبلدية وتزويدهم بالصور الجوية والفضائية والخرائط الرقمية،وتوفير قاعدة بيانات وكنتور خاصة بمحافظة مادبا والمعالم النقطية للمحافظة ، اضافة لقيام المركز بتدريب وتأهيل كوادر البلدية في مجالات العلوم المساحية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التقديرية، وقدم الرواجيح الشكر للحدادين وطاقم العمل على حسن الاستقبال والضيافة التي أحاطوا بها الوفد

وجال الوفد في رحاب المركز وبعض أقسامه الفنية للاطلاع على التطورات والبرمجيات الحديثة المستخدمة.

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