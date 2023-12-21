3 دول تتصدر البحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت 3 دولي هي الفيلبين وسنغافورة وكندا حجم البحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مما يظهر حجم الاهتمام الكبير الذي يوليه مواطنو تلك الدول لتلك الأدوات، وحرصهم على استخدامها والاستفادة منها.
ولتحديد الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية المختلفة، حددت شركة ElectronicsHub أولاً أفضل 10 أدوات في كل فئة بناءً على أحجام البحث الشهرية العالمية الخاصة بها.
ثم قامت بتسجيل أحجام بحث Google الشهرية لكل أداة، وجمعت الأحجام الإجمالية لكل بلد، وقاست النتائج حسب عدد السكان (لكل 100.000 شخص) وحصة سوق محركات بحث Google في كل سوق على حدة.
ووفقًا للبيانات المجمعة، فإن أكبر حجم بحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية كان في الفلبين (5288)، تليها سنغافورة (3036)، ثم كندا (2213).
توليد النص
أدى إطلاق ChatGPT العام الماضي إلى تحويل انتباه العالم إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، فإن بعض الأدوات، مثل QuillBot، ساعدت المستخدمين على التدقيق النحوي، وتحرير، وتلخيص النص لأكثر من خمس سنوات.
إن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المستخدمة في مهام تتراوح من صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى إنشاء حزم طلبات العمل هي الأكثر طلبًا في الدول الآسيوية، مثل الفلبين وسنغافورة وماليزيا، وأجزاء أخرى من العالم بما في ذلك كندا والإمارات.
توليد الصور
أدى إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي للصور التوليدية مثل DALL-E 2 وMidjourney وStable Diffusion إلى إنشاء عالم جديد تمامًا من رواية القصص. كانت أدوات تحويل النص إلى صورة، التي كانت تستخدم من قبل المصممين فقط، تُستخدم الآن في العلوم والطب.
ويبدو أن إسرائيل وسنغافورة، الدولتين اللتين تقودان الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي للصور التوليدية، تفضلان استخدام Midjourney، الأداة الأكثر بحثًا في 92 دولة حول العالم.
توليد الصوت
على الرغم من أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس راسخًا في توليد الصوت، إلا أنه بدأ بالفعل في ترك بصمته.
بدءًا من استخداماته في منصات تحويل الصوت إلى نص ووصولاً إلى صناعة الموسيقى ينمو الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصوت في جميع أنحاء العالم.
وفي حين أن هذا يشكل تحديات في صناعة الموسيقى، فإن أدوات مثل FakeYou وVoiceGPT، التي تسمح بتقليد أصوات المشاهير والفنانين، تزداد شعبية في دول أمريكا الجنوبية مثل أوروجواي وتشيلي والأرجنتين وبيرو في عام 2023.
توليد الفيديو
من الأفلام والبرامج التلفزيونية إلى مقاطع TikTok ومحتوى YouTube، غالبًا ما تكون مقاطع الفيديو هي أسرع طريقة لجذب انتباه الجمهور. على الرغم من ذلك، فإن أدوات إنشاء الفيديو الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ليست متطورة مثل أدوات الوسائط التوليدية الأخرى حتى الآن.
بينما تبحث دول مثل سنغافورة والإمارات أكثر من غيرها عن أدوات إنشاء الفيديو مثل InVideo وSynthesia، فإن العالم يبحث عما سيظهر بعد ذلك في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي التوليدي بدأ للتو
تمامًا كما غيرت المطبعة الطريقة التي ننشر بها المعلومات، يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في الطريقة التي ننتج بها المعلومات ونستخدمها.
بينما يطمس عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي الخط الفاصل بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، وما هو مزيف وما هو حقيقي، يتكشف مسار مثير للاهتمام.
وبينما تسعى الشركات والمستخدمون إلى تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، تتصارع الحكومات والمشرعون في الوقت نفسه مع التحدي المتمثل في فهم تنظيمه للحد من العيوب المحتملة وإساءة الاستخدام.
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