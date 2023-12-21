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3 دول تتصدر البحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية

12/21/2023 11:16:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت 3 دولي هي الفيلبين وسنغافورة وكندا حجم البحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مما يظهر حجم الاهتمام الكبير الذي يوليه مواطنو تلك الدول لتلك الأدوات، وحرصهم على استخدامها والاستفادة منها.
ولتحديد الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية المختلفة، حددت شركة ElectronicsHub أولاً أفضل 10 أدوات في كل فئة بناءً على أحجام البحث الشهرية العالمية الخاصة بها.
ثم قامت بتسجيل أحجام بحث Google الشهرية لكل أداة، وجمعت الأحجام الإجمالية لكل بلد، وقاست النتائج حسب عدد السكان (لكل 100.000 شخص) وحصة سوق محركات بحث Google في كل سوق على حدة.
ووفقًا للبيانات المجمعة، فإن أكبر حجم بحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية كان في الفلبين (5288)، تليها سنغافورة (3036)، ثم كندا (2213).
توليد النص
أدى إطلاق ChatGPT العام الماضي إلى تحويل انتباه العالم إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، فإن بعض الأدوات، مثل QuillBot، ساعدت المستخدمين على التدقيق النحوي، وتحرير، وتلخيص النص لأكثر من خمس سنوات.
إن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المستخدمة في مهام تتراوح من صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى إنشاء حزم طلبات العمل هي الأكثر طلبًا في الدول الآسيوية، مثل الفلبين وسنغافورة وماليزيا، وأجزاء أخرى من العالم بما في ذلك كندا والإمارات.
توليد الصور
أدى إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي للصور التوليدية مثل DALL-E 2 وMidjourney وStable Diffusion إلى إنشاء عالم جديد تمامًا من رواية القصص. كانت أدوات تحويل النص إلى صورة، التي كانت تستخدم من قبل المصممين فقط، تُستخدم الآن في العلوم والطب.
ويبدو أن إسرائيل وسنغافورة، الدولتين اللتين تقودان الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي للصور التوليدية، تفضلان استخدام Midjourney، الأداة الأكثر بحثًا في 92 دولة حول العالم.
توليد الصوت
على الرغم من أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس راسخًا في توليد الصوت، إلا أنه بدأ بالفعل في ترك بصمته.
بدءًا من استخداماته في منصات تحويل الصوت إلى نص ووصولاً إلى صناعة الموسيقى ينمو الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصوت في جميع أنحاء العالم.
وفي حين أن هذا يشكل تحديات في صناعة الموسيقى، فإن أدوات مثل FakeYou وVoiceGPT، التي تسمح بتقليد أصوات المشاهير والفنانين، تزداد شعبية في دول أمريكا الجنوبية مثل أوروجواي وتشيلي والأرجنتين وبيرو في عام 2023.
توليد الفيديو
من الأفلام والبرامج التلفزيونية إلى مقاطع TikTok ومحتوى YouTube، غالبًا ما تكون مقاطع الفيديو هي أسرع طريقة لجذب انتباه الجمهور. على الرغم من ذلك، فإن أدوات إنشاء الفيديو الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ليست متطورة مثل أدوات الوسائط التوليدية الأخرى حتى الآن.
بينما تبحث دول مثل سنغافورة والإمارات أكثر من غيرها عن أدوات إنشاء الفيديو مثل InVideo وSynthesia، فإن العالم يبحث عما سيظهر بعد ذلك في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي التوليدي بدأ للتو
تمامًا كما غيرت المطبعة الطريقة التي ننشر بها المعلومات، يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في الطريقة التي ننتج بها المعلومات ونستخدمها.
بينما يطمس عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي الخط الفاصل بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، وما هو مزيف وما هو حقيقي، يتكشف مسار مثير للاهتمام.
وبينما تسعى الشركات والمستخدمون إلى تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، تتصارع الحكومات والمشرعون في الوقت نفسه مع التحدي المتمثل في فهم تنظيمه للحد من العيوب المحتملة وإساءة الاستخدام.

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