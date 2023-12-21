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إقصاء الأطفال.. حرمان أم تجنب للإزعاج؟

12/21/2023 11:16:54 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يعد استثناء أن تتضمن بطاقات الدعوات للحفلات والأعراس تلك العبارة التي تغلف بالرقة واللطف وهي تقول ((جنة الأطفال منازلهم)) بالرغم من أنها توضع بمثابة شرط يمنع اصطحاب الأطفال.
ويتخلى كثيرون عن لطف تلك العبارة ويضمنون بطاقات الدعوات لمناسباتهم وأعراسهم عباراة صريحة تطلب ((عدم اصطحاب الأطفال))، بل وتذهب أبعد من ذلك بإعلانها أنه ((لن يسمح بدخول الأطفال)).
وتتباين المواقف حيال تلك الشروط بغض النظر عن صياغتها، ويراها كثيرون محبطة، فيما يجد آخرون أنه لا غضاضة فيها.
شروط الدعوة
يتفنن أصحاب الدعوات في صياغة عبارات تحمل المعنى نفسه الذي يؤكد عدم اصحطاب الأطفال، ويقول مختصون في ((فن الإتكيت)) إن الشروط التي توضع على بطاقات الدعوات ليست قاسية، وليست مستغربة، بل رأوا أنه من الطبيعي جدًا أن يطلب أصحاب المناسبة من المدعوين عدم اصطحاب أطفالهم لأن معظم هذه المناسبات تقام في فنادق وقاعات مناسبات لا تناسب حضور الأطفال ولا تواجدهم، خصوصًا إذا ما كانت منسقة ومزوّدة بديكورات ولمسات لا تحتمل عبث الأطفال ولهوهم.
ويبين هؤلاء أن الأطفال لا يمكن أن يحتويهم مكان محدد، ويصعب حشرهم في زاوية معينة، إذ لا بد لهم من الركض واللعب، بل والبكاء أحيانًا، وشددوا على أن هذا غير مقبول وغير مرحب به، خصوصًا حين يصاحب عبث الأطفال إتلاف بعض الأشياء باهظة الثمن والتي يضطر صاحب المناسبة لتحمل تكاليف التعويض عنها.
إزعاج شديد
تشدد بدرية، وهي تعمل حارسة أمن في إحدى قاعات المناسبات على أن أحد أهم الأسباب التي تمنع من اصطحاب الأطفال إلى المناسبات هو الإزعاج الذي يسببونه داخل قاعة تلك المناسبات.
وتابعت ((أقضي طوال الوقت وأنا أركض داخل القاعة سعيًا لتهدئة الأطفال والسيطرة على تصرفاتهم، لكن دون جدوى)).
شرط غير مقبول
تتحدث أم عبدالرحمن عن أن شرط ((عدم اصطحاب الأطفال كثيرا ما يمنع عددًا من السيدات من تلبية الدعوى وحضور المناسبة التي دعين إليها)).
وتقول ((هذا الشرط قد يكون مقبولًا في حال كانت قاعات المناسبة أو أماكنها قريبة من سكن المدعوة، بحيث لا يطول غيابها عن أطفالها، كما أن وجود حدائق وباحات تابعة لهذه القاعات والفنادق أمر ضروري يمكن أن يساعد جميع الدعوات على تلبية الدعوى، وإلا فإن اعتذارهن وارد)).
مناسبة للكبار فقط
ترى أم فهد أن ((حفلات الزواج يجب أن تقتصر على الكبار لأنها تناسبهم، فيما لا تناسب الأطفال الذين يزعج وجودهم الحضور ويحول قاعة العرس إلى روضة أطفال)).
في المقابل، وعلى نحو مناقض، تقول أم نواف إن((حضور الأطفال للمناسبات الاجتماعية أمر ضروري ولا يشكل عائقًا أو مشكلة، ومشاركة الأطفال للعائلات في أفراحها ومناسباتها يزيد الترابط الاجتماعي)).
وأضافت ((سبق أن أقمت حفل زفاف لابنتي في إحدى القاعات، ولم نمنع حضور الأطفال لأننا لا نريد أن نشغل بال ضيوفنا على أولادهم، ولا أن نحرمهم من الحضور لاضطرارهم لعدم تلبية الدعوة)).
وأشارت إلى ((الضيف يجب أن يكون مرحبًا به مع من يحب، ومن غير اللائق وضع الشروط لمن ندعوه)).
حوادث الأطفال
يستند كثيرون إلى جملة من الأخبار التي تناقلتها مصادر إخبارية مختلفة نشرت عن تعرض أطفال لحوادث في قاعات وتجمعات المناسبات الخاصة خصوصًا في ظل غياب أو ضعف الرقابة عليهم.
وذكرت تلك المصادر أن طفلًا تعرض إلى ماس كهربائي نتيجة عبثة بمآخذ الكهرباء، وأن آخر تعرض إلى جروح في أصابعه نتيجة عبثه في أحد شفرات المراوح الكهربائية، ناهيك عن حالات العراك بين الأطفال وحالات السقوط من السلالم.
حلول بديلة
يرى أنصار السماح بحضور الأطفال مع أمهاتهم في المناسبات التي تقام في قاعات المناسبات وصالات الفنادق أن حضور الأطفال لا يشكل مشكلة إذا ما اتخذت عدة تدابير يمكنها أن تحل مشكلة اشتراك عدم حضورهم، كأن يكون هناك حدائق أو متنزهات أو باحات آمنة للأطفال ملحقة بالقاعات يمكن للأطفال أن يقضوا فيها وقت المناسبة تحت رعاية مختصين ريثما ينتهي وقت الاحتفال ويعودوا مع ذويهم.

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