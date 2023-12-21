Friday, 22 December 2023 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 خرافات تحاصر علاج حب الشباب

12/21/2023 11:16:54 PM
(MENAFN- Al Watan) غالبا ما تستحضر عبارة ((حب الشباب)) إلى الأذهان قلق المراهقين وصور المدرسة الثانوية المحرجة. ومع ذلك، فإن الحقيقة حول حب الشباب أكثر تعقيدًا بكثير وهي محاطة بعدد لا يحصى من المفاهيم الخاطئة.
وثمة خرافات تمضي جنبا إلى جنب مع الحقائق حول علاج حب الشباب، ووفقا لمقال صيدلي نشر في موقع studyfinds فإن هناك رؤية ونصائح يمكن أن تفند الخرافات وتذهب بالإنسان نحو بشرة أكثر صحة.
الخرافة الأولى: مأزق سن المراهقة
خلافًا للاعتقاد الشائع، لا يقتصر حب الشباب على سنوات المراهقة المضطربة، ففي حين أنه من الصحيح أن عددًا كبيرًا من المراهقين يعانون من حب الشباب بسبب التغيرات الهرمونية، إلا أن البالغين ليسوا محصنين.
ويمكن لعوامل مثل التوتر والتقلبات الهرمونية وبعض الأدوية أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب عند البالغين. إنها حالة تمتد عبر جميع الأعمار، وتؤثر على العديد من البالغين في الثلاثينيات وما بعدها.
الخرافة الثانية: الإفراط في الغسل
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن حب الشباب ينبع من سوء النظافة ويمكن حله عن طريق الغسيل المتكرر. في حين أن الحفاظ على وجه نظيف أمر ضروري، إلا أن الإفراط في غسل الوجه يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم حب الشباب.
عادة ما يكون التطهير مرتين يوميًا كافيًا. يمكن أن يؤدي الإفراط في غسل البشرة إلى تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت وربما ظهور مزيد من البثور.
الخرافة الثالثة: فرقعة البثور
قد يكون إغراء فقع البثور قويًا، لكن قاومه. يمكن أن تؤدي فرقعة البثور إلى الالتهاب والعدوى والتندب.
ويمكن أيضًا أن تنشر البكتيريا، مما يؤدي إلى مزيد من حب الشباب. من الأفضل ترك البثور تشفى من تلقاء نفسها أو استخدام العلاجات الموضعية المناسبة.
الخرافة الرابعة: المزيد من الشمس
يعتقد بعض الناس أن التعرض لأشعة الشمس أو أسرة التسمير يمكن أن يحسن حب الشباب. في حين أن الشمس قد تجفف البثور مؤقتًا، إلا أنها تسبب أيضًا تلف الجلد ويمكن أن تؤدي إلى الإفراط في إنتاج الزيوت، مما يؤدي إلى تفاقم حب الشباب على المدى الطويل.
يجب أن يبعدك خطر الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة عن هذه الخرافة.
الخرافة الخامسة: العلاجات المنزلية
غالبًا ما يتم وصف معجون الأسنان وعصير الليمون والعلاجات المنزلية الأخرى كعلاجات سريعة لحب الشباب. ومع ذلك، هذه يمكن أن تهيج الجلد وتضر به.
يمكن أن يكون معجون الأسنان، على وجه الخصوص، قاسيًا ومجففًا. من الأفضل اختيار العلاجات المصممة خصيصًا لعلاج حب الشباب، مثل تلك التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو بيروكسيد البنزويل.
الخرافة السادسة: المسام تفتح وتغلق
الاعتقاد أن المسام تفتح وتغلق هو خرافة. المسام لا تحتوي على عضلات؛ لا يمكنها الفتح أو الإغلاق.
يمكن أن يساعد البخار أو الماء الدافئ على تفكيك الشوائب الموجودة داخل المسام، مما يسهل تنظيفها، لكنها لا تغير حجم المسام أو وظيفتها نفسها.
الخرافة السابعة: الأطعمة الدهنية
العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب معقدة وغير مفهومة بالكامل. على الرغم من أن الأطعمة الدهنية والشوكولاتة قد تم تشويهها، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على أنها تسبب حب الشباب. ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي متوازن ضروري للصحة العامة، وتشير بعض الدراسات إلى أن بعض الأطعمة قد تؤثر على حب الشباب لدى أفراد معينين.
المعرفة والفعالية
أنت مجهز بشكل أفضل لمعالجة حب الشباب بالمعرفة والإستراتيجيات الفعالة من خلال تبديد هذه الخرافات.
تذكر أن بشرة كل شخص فريدة من نوعها، وإذا لم تنجح العلاجات المتاحة دون وصفة طبية، فمن الحكمة استشارة طبيب الأمراض الجلدية، فهو يمكنه تقديم المشورة وخيارات العلاج المخصصة لاحتياجات بشرتك.

MENAFN21122023000089011017ID1107644819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث