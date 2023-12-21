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الشتاء يعيد ترتيب خارطة الخضراوات والفواكه

12/21/2023 11:16:54 PM
(MENAFN- Al Watan) في شتاء المنطقة الشرقية.. تشهد الخريطة الزراعية تغييرات وتحولات، وتبديل مواقع، بظهور محاصيل جديدة، واختفاء أخرى.. وفي شتاء القطيف تحديدًا.. تتبدل أسئلة المتسوقين واستفساراتهم، أثناء البحث عن فواكه وخضراوات الموسم الجديد، فيقبلون على شرائها، رغم أسعارها المرتفعة ((مؤقتًا)).
التحولات الزراعية في المحافظة، بدت ملامحها مع بداية ديسمبر الجاري، وشملت قرابة 2000 مزرعة، تشهد بشائر خيرات الأرض، من محاصيل شتوية متنوعة، بعضها ما زال في مرحلة التزهير، ويبشر بموسم شتوي زاخر بالإنتاج المحلي، وأخرى نضجت، وبدأ موسم حصادها وبيعها في الأسواق.
استقبال التوت
في أسواق المحافظة.. تحتل فاكهة الترنج الحمضية مكانتها في صدارة قائمة الفواكه الشتوية الأخرى إذ ما زالت متداولة في الأسواق، ولحقتها فاكهة ((الكنار))، أو ما تسمى ((النبق، السدر)) حيث الإقبال الكبير عليها بألوانها؛ الأصفر، الأخضر التفاحي، والبني. وفي الخضار، تطل ((الباميا الخضراء))، التي استقبلتها الأسواق بنوعيها ((المحلي والمستورد))، في الوقت ذاته، بدأت ((طماطم الرامسي)) فترة التزهير، وهي فاكهة حلوة ومنفردة، تتميز القطيف بإنتاجها الوفير، في الوقت نفسه، لا تغفل أنظار المتسوقين صوب الباذنجانيات والورقيات، بينما تستعد الأرض لاستقبال التوت والكعك ((الكعكع))، الذي يسمى في مدينة سيهات بـ((السبار)).
الهندي والصيني
يترقب أهالي القطيف نضج حبات فاكهة الكنار، ويرون في هذا النضج علامة على قدوم موجات البرد في المنطقة. وتحتضن الأسواق حاليًا الكنار المستورد (الصيني والهندي)، فيما بدأ المحلي بالتكور بعد التزهير، استعدادًا للانضمام إلى بقية أصنافه في السوق.
الطب الشعبي
((السدر)) من الفواكه التي لديها مكانة خاصة في قلوب المزارعين في المنطقة الشرقية عامة، والقطيف خاصة، لما لها من أهمية توازي أهمية النخلة، باعتبارها موروثًا شعبيًا قديمًا، يتناسب مع أصالة الأرض وتاريخها، وتستخدم أوراق شجرة السدر في تغسيل الأموات، إضافة إلى الكافور، كما يستخدمها البعض في الطب الشعبي، يرون أنها مفيدة في حالات أمراض الصدر والتنفس، كما أنها منقية للدم.
ودينيًا، وردت فاكهة ((السدر)) في القرآن الكريم، ما أكسبها أهمية وفائدة كبرى، أما من الناحية الغذائية، فإن لهذه الفاكهة فوائد كثيرة، وكذا عصيرها، فضلًا عن أن نحل العسل يرعى بين أزهار السدر، ويتغذى على رحيقها وينتج منها عسلًا جيدًا ذا قيمة غذائية عالية، يسمى بالاسم نفسه، ويُباع بأسعار مرتفعة، إذ يستخدمه بعض المرضى علاجًا لأمراضهم.
إقبال كبير
وبحسب ما ذكر المزارع حسن الجمعان، هناك سر وراء إقبال الناس على شراء فاكهة ((الكنار))، يكمن في خلوها من المعالجات الكيميائية، والمبيدات الحشرية، فهي من الثمار الطبيعية، حلوة المذاق، ومرتفعة في قيمتها الغذائية، ومن أنواعها: الكنار البلدي، ذو الثمرة الصغيرة، والكنار الهندي متوسط الثمرة، ويشبه في طعمه طعم ((التفاح)).
ومن أسماء الكنار ((أم صليم)) الخالي من النوى، ويكون لون الثمرة فيه أحمر داكن في الغالب، إضافة إلى اللون الأخضر الفاتح، وهناك النوع الصيني، ولون ثمرته مزيج بين اللون الأخضر الداكن والفاتح، والخلاص، وهو أكثرها جودةً، ولجودته، سُمي باسم أجود أنواع التمور، وهناك نوع الكنار الكمثري، وهو من الألوان نفسها تقريبًا، وعندما يزيد نضج الثمرة من جميع الألوان، تتحول إلى اللون البني الفاتح.
حدث موسمي
لفت الجمعان إلى أن ((كرتون فاكهة الكنار يضم (قرابة كيلوجرامين)، يُباع بين 20 و25 ريالًا، فيما يرتفع السعر بداية طرحه في الأسواق، قبل أن يتراجع بعد ذلك، ولكن الأسعار تبقى مناسبة وفي متناول الجميع)). وأضاف ((شراء فاكهة الكنار، يعتبر حدثًا سنويًا، فالمحصول موسمي، ولا يتوفر طوال العام، كما أن نوعية الثمرة غير قابلة للتخزين)).

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