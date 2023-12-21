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6 علامات لغيرة الأبناء من المولود الجديد

12/21/2023 11:16:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مختصون بالتعامل الأسري 6 علامات لغيرة الأبناء من المولود الجديد وتتمثل في:
- الانتقاص من احتياجات الطفل الجديد
- التصرفات العشوائية
- الانفعالات العاطفية الزائدة
- العمل للحصول على اهتمام إضافي من الوالدين
- لفت الانتباه إليه
- إظهار سلوكيات عدوانية أو التظاهر بالمرض

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