6 علامات لغيرة الأبناء من المولود الجديد

(MENAFN
- Al Watan) كشف مختصون بالتعامل الأسري 6 علامات لغيرة الأبناء من المولود الجديد وتتمثل في:
- الانتقاص من احتياجات الطفل الجديد
- التصرفات العشوائية
- الانفعالات العاطفية الزائدة
- العمل للحصول على اهتمام إضافي من الوالدين
- لفت الانتباه إليه
- إظهار سلوكيات عدوانية أو التظاهر بالمرض
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