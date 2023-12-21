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أسرتك في ((الويكند))

12/21/2023 11:16:53 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)اضطراب النوم الذي تسبب به العمل خلال أيام الأسبوع لا يمكن معالجته بالنوم الطويل خلال ((الويكند)) - الذي لا يكفيه يومان - لذا عليك أخذ قسط كاف من النوم - ولكل عمر قسط يكفيه -، ثم تنهض لدعم الصحة النفسية، والعقلية، والبدنية لك ولعائلتك بعد السجن الاختياري في المنزل طوال الأسبوع.
(2)
الصحة النفسية والعقلية للعائلة أمر حساس، ويستحق الاهتمام به، والتركيز عليه، ووضعه ضمن الأولويات، ذاك أن انهيار الصحة النفسية للعائلة يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها كالتفكك الأسري، والانحرافات السلوكية، والعقوق، والانطوائية، والاكتئاب.
(3)
أخذ الأسرة إلى أي مكان خلال ((الويكند)) ينعكس بشكل مباشر على كل فرد، من التخلص من التوتر، وتحقيق الرضا الذاتي، والطاعة، والإنتاجية، وحل الأزمات، وإنهاء الخلافات، وتعزيز العلاقات، وتنمية القدرات الذهنية، ودعم السلام النفسي، وتقوية صلة الرحم.
(4)
بالمناسبة: ((الويكند)) في القطاع الخاص مدته يوم واحد، وهذا خطأ فادح، وخطر عظيم، يسهم بانهيار الأسرة.
(5)
الصحة النفسية لرب الأسرة أمر بالغ الأهمية، والمعضلة أنه لن يجد في المنزل من يهتم بصحته النفسية، لذا عليه أن يبادر، ويستشعر القوة، والتماسك، والصمود، والاستعداد للطلبات المرهقة، فكلكم مسؤول عن رعيته، وأن يتحلى بالصبر والهدوء، حتى لو أيقظته زوجته منتصف الليل لتعاتبه على ابتسامته للممثلة في التليفزيون عام 2015!.
(6)
خلال أيام الأسبوع من المهم الاهتمام بالصحة النفسية للأسرة، فالاستماع، والحوار، والالتفاف الجماعي حول المائدة - كان الآباء في الماضي يرونه أمرا مصيريا -، وتشارك الألعاب والمواهب، يقوي الأسرة والاتصال المعنوي بين أفرادها.
(7)
تلك الأسر المفككة، والبيوت المنهارة، والمنازل المظلمة الباردة، وقصص العقوق، والقطيعة بين الأشقاء، والإدمان، والانحراف، حدثت بسبب إهمال الصحة النفسية للأسرة، وعدم الاهتمام بالويكند!.

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