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لكم لغتكم ولي لغتي

12/21/2023 11:16:53 PM
(MENAFN- Al Watan) لكم من اللغة العربية ما شئتم، ولي منها ما يوافق أفكاري وعواطفي، لكم منها الألفاظ وترتيبها، ولي منها ما تومئ إليه الألفاظ ولا تلمسه، ويصبو إليه الترتيب ولا يبلغه، لكم منها جثث محنطة باردة جامدة، تحسبونها الكل بالكل، ولي منها أجساد لا قيمة لها بذاتها، بل كل قيمتها بالروح التي تحل فيها لكم منها محجة مقررة مقصودة، ولي منها واسطة متقلبة لا أستكفي بها إلا إذا أوصلت ما يختبئ في قلبي إلى القلوب وما يجول في ضميري إلى الضمائر، لكم منها قواعدها الحائمة وقوانينها اليابسة المحدودة، ولي منها نغمة أحوال رناتها ونبراتها وقراراتها لى ما تثبه رنة في الفكر ورنة في الليل، وقرار في الحاسة، لكم منها القواميس والمعجمات والمطولات، ولي منها ما غربلته الأذن وحفظته الذاكرة من كلام مألوف مأنوس تتداوله ألسنة الناس في أفراحهم وأحزانهم.
لكم لغتكم ولي لغتي لكم منها العروض والتفاعيل والقواني، وما يحشر فيها من جائز وغير جائز، ولي منها جدول يتسارع مترنما نحو الشاطئ، فلا يدري ما إذا كان الوزن في الصخور التي تقف في سبيله، أم القافية في أوراق الخريف التي تسير معه.
لكم منها الشعراء الفحول الفطاحل الخنازير، ومن صدرهم وشطره وخمسهم وذيلهم وشرحهم، ولي منها ما يتمشى متهيبًا مخجولا في قلوب الشعراء الذين لم ينظموا بيتا ولم ينثروا سطرًا.
لكم منها الرثاء والمديح والفخر والتهنئة، ولي منها ما يتكبر عن رثاء من مات وهو في الرحم، ويأبى مديح من يستوجب الاستهزاء، ويأنف من تهنئة من يستدعي الشفقة، ويترفع عن هجو من يستطيع الإعراض عنه، ويستنكف من الفخر إذ ليس في الإنسان ما يفاخر به سوی اقراره بضعفه وجهله
لكم لغتكم ولي لغتي.
لكم من لغتكم ((البديع)) و((البيان)) و((المنطق))، ولي من لغتي نظرة في عين المغلوب، وديمة في جفن المشتاق، وابتسامة على ثغر المؤمن، واشارة في يد السموح الحكيم.
لكم منها ما قاله سيبويه والأسود وابن عقيل ومن جاء قبلهم وبعدهم من المضجرين المملين، ولي منها ما تقوله الأم لطفلها، والمحب لرفيقته، والمتعبد لسكينة ليله.
لكم منها ((الفصيح)) دون ((الركيك)) ((والبليغ)) دون ((المبتذل))، ولي منها ما يتمتمه المستوحش وكله فصيح، وما يغص به المتوجع وكله بليغ، وما يلثغ به المأخوذ وكله فصیح بليغ.
لكم منها البنيان المرصوص ولى منها السراب من الشحارير والبلابل تتطاير وتتنقل مرفرفة بين حقول الخيال ورياضه. لكم منها القلائد الفضية، ولي منها قطر الندى، ورجع الصدى، وتلاعب النسيم بأوراق الحور والصفصاف.
لكم منها ((الترصيع)) ((والتنزيل)) ((والتنسيق))، وكل ما وراء هذه البهلوانيات من التلفيق، ولي منها كلام إذا قيل رفع السامع الى ما وراء الكلام، واذا كتب بسط أمام القارئ فسحات في الأثير لا يحدها البيان. لكم منها ماضيها وما كان في ماضيها من الأمجاد والمفاخر، ولي منها حاضرها ومستقبلها بما في حاضرها من التأهب وما سيكون في مستقبلها من الحرية والاستقلال.
لكم لغتكم ولي لغتي، لكم من لغتكم عازف يتناولكم عودًا فيضرب عليكم انتقامًا تختارها أصابعه المنظلفة، ولي من لغتي قيثارة أتناولها فأستخرج منها أغنية تحلم بها روحي وتذيعها أصابعي.
ولكم أن تسكبوا لغتكم بعضكم في مسامع بعض ليسر ويعجب بعضكم ببعض، ولي أن أستودع لغتي عصفات الريح وأمواج البحر، فلا آذان أشد غيرة على لغتي من آذانكم، وللبحر قلب أربأ بها من قلوبكم، ولكم أن تلتقطوا ما يتناثر خرقًا من أنواب لغتكم، ولي أن أمزق بيدي كل عتيق بال، وأطرح على جانبي الطريق كل ما يعيق مسيري نحو قمة الجبل، ولكم أن تحنطوا ما يبتر من أعضائها المعتلة، وأن تحتفظوا به في متاحف عقولكم، ولي أن أحرق بالنار كل عضو ميت وكل مفصل مشلول.
1923*
‏* كاتب ورسام لبناني من أدباء وشعراء المهجر ((1883-1931))

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