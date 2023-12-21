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اللغة العامية واللغة الفصحى

12/21/2023 11:16:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نظرت إلى لغتنا العامية فعثرت بلا جهد أو مشقة في بحث على مئات الألفاظ العامية التي توهم أنها غير صحيحة أو غير عربية أو لا يستعملها العرب ونتحاماها لذلك، ولو استعملناها لجاء الكلام أوضح وأبين، ولكان فهمه أسهل ومطالبه أيسر. وبعض هذه الألفاظ عربي أصيل، والبعض مولد أو دخيل، ولكنه مما استعمله العرب، وأجروه مجرى ألفاظهم الأصلية، وكل هذه الألفاظ تمتاز بأنها استطاعت أن تعيش وأن تجري على ألسنة الأمم والشعوب آلافا من السنين الطويلة، فمادة الحياة فيها قوية، ولا معنى لهجرها وإهمالها لا لسبب سوى أن العامة يجب أن يحتقر ويرمي ويطلب غيره، وهي سخافة ظاهرة.
وسأذكر لكم بعض هذه الألفاظ على سبيل التمثيل لا الاستقصاء: من هذه الألفاظ الكثيرة لفظ ((الفوطة)) التى نتخذها لتنشيف الأيدي من البلل، وهي صحيحة، وجمعها ((فوط))، فلماذا تهجر هذه الكلمة المأنوسة المفهومة؟ لماذا نستبدل بها كلمة ((المشوش))، وهى نابية وثقيلة، أو ((المنديل)) الذي صار على الأيام اسما لشيء آخر؟ ومن الذي لا يفهم ما أعني حين أقول ((الفوطة))؟!.
ومن هذا القبيل لفظ ((الخياطة))، فلماذا نهجرها بلا داع وتقول ((الحياكة))؟!، ويجري هذا المجرى على ألفاظ عديدة أذكر بعضها للتمثيل:
قور القميص أو الثوب فتح في صدره ووسع منه، والتقوير عمل ذلك، والزرار والأزرار والتزوير والكم وكفة الثوب أيى ما استدار حول الذيل، وسكة السروال وشل الثوب أي خياطته خياطة خفيفة واسعة المسافات، ومنه أيضا ((دعكت الثوب)) أي ألنت خشونته باللبس، والهدم الكساء القديم، وجمعه هدوم.
وأذكر لكم طوائف شتى من الألفاظ على غير ترتيب أو تبويب، فمثلا: الوحم هو الشيء الذي تشتهيه المرأة على حملها، والسقط بكسر السين، والعامة تنطقه بالفتح، هو الولد الذي يلقى أي يولد لغير تمام الطلق ووجع الولادة، والسلى الجلدة التي يكون فيها الولد المدرك الغلام بعدما يحتلم، وفروة الرأس جلدتها، والدماغ الرأس، واليافوخ، والعامة تسميه ((النافوخ))، هو القرن ناحية الرأس عن يمين أو شمال، والأجرد الذي يسميه العامة الأجرود هو الشعر المفلفل الذي هو نهاية في الجمودة كشعر الزنوج، والضفيرة معروفة، وصوفة القفا أي الشعر في القفا، والزعر قلة الشعر، ويستعمله العامة للذيل، فيقولون أزعر أي ليس له ذيله، والشعر والصوف والريش ينسل أي يسقط، وتسريح الرأس وتلبيد الشعر وتكرش الوجه أي تقبض جلده، والعمش أي ضعف البصر، والأعمش وعظمة اللسان والحنك والورك، وهذا الضبط كالورك تماما، والحق أي مغرز، ورأس الفخذ في الورك والركبة والعرقوب.
ومن الألفاظ العامية الصحيحة: التخمين والدردبة والشيطنة والتشيطن والموالسة فى المخادعة، والمذاع أي الكذاب، والبرطمة أي الكلام في حالة الغضب، والبعبعة أي الكلام المتابع في عجلة، والطنطنة أي كثرة الكلام والتصويت به، وزمجر أی جلب وصوت بجفاء، والبرجمة أي غلظ الكلام، والدندنة هي الغناء الخفى الذي لا يبين، والتقليس يستعمله العامة في التنكيت، وأصله الضرب بالدف والغناء، لاستقبال الولاة بأصناف اللهو، والصفارة معروفة، وكركر وفرفرر أي رفع صوته بالضحك، وهأهأ أی القهقة والدبدبة بالرجل على الأرض، وطق ومنها الطقطقة، ولفظ ((فرشخ الرجل)) يريد به العامة باعد ما بين ساقيه، وأصلها الوثب والتقارب، ونهج أي تتابع نفسه من الإعياء والتعب كلهث، والسكة الطريق التي اصطفت الدور فيها، وطوار الطريق ما انقاد معه من طوله وعرضه، والرصيف الذي نتركه، ويستعمل الإفريز، وتربع الإنسان أي جمع قدميه في جلوسه، ووضع إحداهما تحت الأخرى، وقرقص أي قعد القرفصاء، والزغزغة التي تأبى استعمالها وتؤثر عليها الدغدغة، والمنصوصة المهزولة، والخلوان أي الأجر على عمل يجعل منه شيئا مسمى، وجهاز العروس ما تحتاج إليه فى وجهتها، وسبع أقام سبعا، وأطلقته العامة أيضا على انقضاء سبعة أيام على الزواج والوضع أو نحو ذلك، والخيش معروف، وهو نسيج خيوطه غليظة، والمشاقة من الشاقة أيضا صحيحة، والعباية كالعباءة واللاذة، ويسميه العامة اللاسة، وتكون من الحرير ويلفون به الرأس، وكنار الثوب ما يدور به، وأصله الشقة من الثوب، والقطيفة المخمل، والخبرة البرد، والولادة والملاية الربطة ذات الفتين، والبرنس معروف. وهناك ألفاظ بالكسر، ويستعملها العامة بالضم، والبدنة ما يلبسه الصبي تحت الثوب، والفرطون معروف، وعطن الجلد أي فسد وعفن، والسختان جلد الماعز إذا دبغ، والقبقاب النعل من الخشب، والصندل شبه الخف، وتصندل أي لبس الصندل، والمخراز ما يخرز به، والأزميل الشفرة للحذاء.
1938*
* كاتب وشاعر مصري ((1889 - 1949)) .

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