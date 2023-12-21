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عاقبوهم

12/21/2023 11:16:53 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك وسيلتان للحد من هذه الأفلام الهابطة: طريقة الترغيب وطريقة الترهيب وتعتمد الطريقتان على عدة وسائل مختلفة.
لا يمكن أن يقوم عمل فنى ناجح دون أن يتضمن هذا العمل فكرة أو رأيًا أو مبدأ أو مشكلة تهم الإنسان وتهم المجتمع المحلي والعالمي، فإذا وجدت الفكرة الجيدة وجب معالجتها علاجًا صحيحًا دون مجاملة أو تستطيح أو تزييف لإرضاء مجموعة من الناس أو خوفًا من جهة ما والفكرة الجيدة والمعالجة الناضجة تحتاج إلى وضع وتقديم الحل الصحيح لهذه المشكلة، فإذا لم يجد الفنان الحل السليم والصحيح كان عليه أن يعرض المشكلة فقط ويترك حلها للجماهير، حتى لا يخطىء فيهبط بالعمل الفني إلى الحضيض، فإذا أحسن اختيار الموضوع وتمت معالجته سينمائيًا علاجًا صحيحًا وجب الاهتمام بالنواحي الفنية كالإخراج بالتصوير والديكور والمونتاج والموسيقى.. إلخ من النواحي التي تسهم مساهمة فعلية في تقديم العمل الناجح إلى الجمهور لذلك فهذه النقاط في الهدف الأول لعملية الإصلاح، إذ أن الأفلام الهابطة التي تسيء إلى فن السينما وتسيء إلى سمعة مصر وتسيء إلى الإنسانية، أصبحت كثيرة العدد مما جعلها تطغى على الأفلام الجيدة
وهناك وسيلتان للحد من هذه الأفلام الهابطة: طريقة الترغيب وطريقة الترهيب وتعتمد الطريقتان على عدة وسائل مختلفة بعضها يأتي قبل البدء في العمل والبعض يأتي بعد الانتهاء منه. أولا: الجوائز المادية والأدبية التي ابتدأت وزارة الثقافة (صندوق التنمية الثقافية) فى منحها للأفلام الجيدة ولاشك أن هذه الجوائز ستساعد المنتجين على إنتاج أفلام جيدة والبعد عن الأفلام الهابطة.
ثانيًا: محاولة منع عرض الأفلام الهابطة في دور السينما حتى لا تزاحم الأقلام الجيدة بالرغم من أن هذه الأفلام لا تعرض في دور السينما أكثر من أسبوع وأصحابها يهدفون أولًا لتصديرها لأن جمهورنا لا يقبلها.
ثالثًا: محاولة منع الأقلام الهابطة من التصدير للخارج إذ أنها تسيء إلى سمعتنا الفنية والوطنية وهناك رأي يقول بضرورة معاقبة أصحاب الأفلام الهابطة أو على الأقل معاتبتهم.
حتى لا تترك المسألة دون رقيب، فمنتجو الأفلام الهابطة يجب أن تحاكمهم غرفة السينما والفنيون يجب أن تعاقبهم نقابة المهن السينمائية، والفنانون يجب أن تعاقبهم نقابة المهن التمثيلية وهو ما يحدث في جميع النقابات المهنية التي يسىء أعضاؤها إلى مهنتهم. كما يعطى الفنان المتميز جائزة على إبداعه الفني. لماذا لا يعاقب من يسيء إلى فنه ومجتمعه ووطنه؟
1992*
*مخرج يعد رائد الواقعية في السينما المصرية ((1915 – 1996))

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