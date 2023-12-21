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لغة العرب بين عجمتين

12/21/2023 11:16:53 PM
(MENAFN- Al Watan) هذه السطور تعبير موجز عن رأيي الشخصي كقارئ عادي. أتيح له أن يطلع على بعض ملامح البيان العربي الأصيل القديم، ثم أتيح له، أن يتابع إلى حد ما ملامح من البيان العربي الحديث، الذي بنى صرحه رعيل من الرجال، أذكر منهم على سبيل المثال: الدكتور محمد حسين هيكل، والدكتور طه حسين، والأستاذ أحمد حسن الزيات، والأستاذ عباس محمود العقاد، والأستاذ أحمد أمين، والدكتور زكي مبارك.. وغيرهم آخرون. ثم أتيح لي من بعد أن أرى غربة البيان العربي، وكيف تطغى التعابير الأجنبية. وكيف تتقلص الثقافة العربية، وكيف يلتوي الأسلوب. وكيف يعجم.
إن كلمتي هذه إذن. إنما هي كلمة رقيب، يعمم ولا يخصص ويدل ولا يحلل، ويلحظ ولا يمحص. أما التخصيص والتحليل والتمحيص فحق المختصين وحدهم.
قديماً عانت الكلمة العربية من عجمتها الأولى، يوم انضم إلى موكب اللغة العربية قوافل من أمم الأرض التي امتد إليها النفوذ العربي. فالتقت ثمة عدة ثقافات، وخرج البيان العربي حينئذ من بساطته ونصاعته ووجازته إلى أنواع من التعقيد والتركيب والزخرفة والتوليد والإغراق والإغراب. ونشأت مدارس جديدة في دنيا
الأدب والثقافة. وكان للتأثير الفارسي دوره الفعال. في بعض تلك المدارس الثقافية، حينما كان بلاط الخليفة العباسي، وبلاطات الحاكمين بأمرهم من ذوي النفوذ واقعة في سيطرة الثقافة الفارسية، وكان يفترض في موظفي الدواوين أن يكونوا على حظ من إجادتها، إذ كانت تعتبر لغة البلاط، وإن كانت إجادة العربية ونحوها وصرفها وبلاغتها مطمحاً ضرورياً لبروز الأدباء والشعراء. منذ القرن الهجري الرابع الذي يعتبر قمة النضج الأدبي للشعر والنثر في العصر الإسلامي، كانت بوادر العجمة الأولى تتسلل في رفق إلى اللغة العربية لتتدفق فيما بعد تدفقاً، على تفاوت في النسبة بين البيئات العربية، في المشرق أو المغرب. إلا أن من المؤكد أن الكلمة العربية قد وصلت في العهود العثمانية المتأخرة إلى درجة كبيرة من الوهن والضعف والركاكة. حتى هيا الله لها البعث من جديد على أيدي نخبة من الرجال جمعوا بين الثقافة العربية الأصيلة والثقافة الغربية الحديثة. فكان أن اضطلعوا بدور جبار في إحياء البيان العربي، وفي إرجاع الديباجة العربية الناصعة إلى مكانها المرموق، مع جدة في الفكر والمضمون. تلك النخبة هي التي أسلفت الإشارة إلى بعض رجالها، ينضم إليهم رجال آخرون أدوا دورهم القيادي في دنيا الشعر كأحمد شوقي وحافظ إبراهيم، حيث أرجعوا للشعر العربي أيضاً أسلوبه العربي المشرق، بينما أن هذه الصحوة التي حظيت بها اللغة العربية على أيدي هؤلاء الرجال، وأمثالهم في شتى أقطار العروبة. لم يقدر لها أن تصمد طويلا، للزحف الجديد، أو لتيار العجمة الجديدة. أو العجمة الثانية التي جاءت كنتيجة طبيعية للإقبال على الثقافات الغربية الحديثة. قبل أن تكون هناك أسس قوية من الثقافة العربية ذاتها. أي أن الأجيال التالية، أو معظمها لم تتوفر لها تلك الحصانة من الثقافة العربية المركزة التي توفرت لأمثال طه حسين والزيات والعقاد وشوقي. فأخذث آثار الثقافات الأجنبية، تغزو الأسلوب العربي. أخذت الكلمة الإنجليزية أو الفرنسية تطفو على كل سطح، والتركيب الغربي في التعبير أخذ بدوره يكتسح البيان العربي، وسيطر اعتقاد أن اللغة العربية لا تملك من الثروة اللفظية ولا من طواعية التعبير، ما يسد حاجة المثقف الحديث. ولا مراء أن الحضارة الحديثة حضارة غربية، وبالتالي فإن لغات الغرب هي لغاتها، وأن مصطلحات هذه الحضارة ومسمياتها، هي مصطلحات غربية. ولا مراء أيضاً أن اللغة العربية وقفت من هذه الحضارة موقف المبهور المأخوذ. وأن ما بذلته مجامعها اللغوية والعلمية لم يستطع أن يسيطر على التيار المتدفق من الغرب. وأن الصحافة العربية لم تؤد أمانة التعريب كما ينبغي. وكان طبيعيا بعد هذا الموقف الجديد. وبعد انكماش الثقافة العربية القوية، أن تسيطر العجمة الجديدة على الأسلوب التعبيري في دنيا العرب. حتى لكأننا في كثير من الأحيان ونحن نقرأ لكاتب عربي، إنما نقرأ شيئاً عجيباً. ليس بالعربي الواضح، ولا بالغربي الصريح. نرتطم بين الفينة والفينة بكلمات غربية، أو مصطلحات غربية، أو يلتوي التعبير العربي ذاته فلا يستقيم، ونشأت من هذا مشكلة جديدة. الكاتب الحديث ؟! أهو يكتب للمثقفين فقط أم أنه يكتب لعامة الناس؟ مرور الذي يمثل القارئ أن عامة الناس، أو بتعبير آخر أدق - الجمهور الذي يمثل القارئ العادي - لا يستطيع أن يدرك أو يلاحق الكاتب الحديث الذي تشيع العجمة الحديثة في أسلوبه. ويدخل في هؤلاء عامة المثقفين الذين لم ينالوا حظا من التعليم الغربي. فوقفوا عند حد الثقافة العربية المحضة. أما إذا كان يكتب للمثقفين الذين هم على غراره. فإن رسالته
في هذه الحالة أصبحت محدودة في أضيق نطاق ولم تؤد أهدافها.
وكنتيجة لهذا الانفصال الفكري، بين الكاتب وجمهوره. تعالت صيحات تدعو إلى علاج الداء الجديد، وكان أسوأ ما تنادى به القوم من علاج، الدعوة إلى الكتابة باللغة العامية. إن دعاة العامية، سواء صدروا في دعوتهم عن قصد حسن إنما يعالجون الداء بداء جديد، أعم وأطم. سيسبب انفصالاً فكريا واجتماعياً بل وقومياً بين المجتمع العربي كله. حيث ستنشطر اللغة العربية إلى لغات متعددة، يباعد الزمن بينها فلا تعود تلتقي
كما حدث بالنسبة للغة اللاتينية التي أصبحت لغات متعددة.
وكان أيسر من هذا جداً أن نعود إلى لغتنا العربية الواضحة الميسرة السهلة لكي نقوي دعائمها، وأن نحارب العجمة الجديدة. في مدارسنا، وفي صحفنا، وفي كتابتنا وفي أساليبنا، وعند أدبائنا، وبين إذاعاتنا، و (تلفازاتنا).
1966*
* أديب وشاعر سعودي ((1924 - 1993)).

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