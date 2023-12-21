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سحر وفلسفة

12/21/2023 11:16:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ستكون ليلة جدة، وتحديدا إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية مختلفة مغلفة بالسحر والإمتاع الكروي، في ختام منافسات كأس العالم للأندية التي انطلقت في الـ12 من ديسمبر الجاري بضيافة المملكة وتختتم في الـ22 من الشهر نفسه، بمواجهة من نوع خاص، وذات طابع مختلف، لا سيما أنها ستجمع السحر الكروي البرازيلي، والفلسفة التدريبية المختلفة وذات الإمتاع الكروي، حينما يلتقي بطل أمريكا الجنوبية فلومينينسي البرازيلي، وبطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة النهائية

وجبة دسمة
من المؤكد أن المباراة ستشكل وجبة كروية دسمة، في ظل الأسلوب الساحر الذي يعتمد عليه الفريق البرازيلي بالتمريرات القصيرة والمراوغات الرشيقة، في مواجهة خصم هيمن على أوروبا في الموسم الماضي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، صاحب الفلسفة التدريبية الممتعة لعشاق كرة القدم، ما يبشر الجماهير بـ90 دقيقة مثيرة.
سحر حلال
بلغ فلومينينسي البرازيلي، عقب تجاوزه محطة الأهلي المصري، في نصف النهائي بتغلبه عليه 2/صفر، الإثنين الماضي، ويطمح إلى أن يتوج مشاركته الأولى في المونديال بذهب النسخة الأخيرة بالنظام الحالي، وأن يعيد أمجاد كرة القدم البرازيلية في مونديال الأندية، وأن يكون رابع أندية البرازيل تتويجا باللقب العالمي بعد أندية كورينثيانز مرتين ((2000، 2012))، وساو باولو ((2005))، وإنترناسيونال ((2006))، وأن يمنح الكرة البرازيلية التتويج الخامس باللقب، ويتمتع الفريق البرازيلي بجماعية رائعة، وأداء ساحر يعتمد على أسلوب الاستحواذ على الكرة وتناقلها بسهولة عبر التمرير القصير في المساحات الصغيرة، ويمتاز لاعبوه بإجادة المراوغات الرشيقة وتجاوز لاعبي المنافس بكل سهولة ويسر، ويجمع الفريق في صفوفه بين الخبرة وحيوية الشباب.
فلسفة ممتعة
بدوره، تجاوز مانشستر سيتي محطة أوراوا الياباني في نصف النهائي بسهولة ويسر وبأقل مجهود ممكن، وتفوق عليه 3/صفر، والسيتي يعتبر صاحب الهيمنة الأوروبية الكبرى، وسيطر على الأجواء في الدوري الإنجليزي، والبطولات الأوروبية خلال السنوات الماضية، وبات أفضل الفرق الأوروبية تقديما لكرة القدم الممتعة في ظل قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، صاحب الفلسفة التدريبية، التي تعتمد على الاستحواذ وتناقل الكرات بشكل كبير والبناء المختلف، وخلق المساحات في دفاع المنافس، ويتطلع السيتي إلى أن تكون مشاركته الأولى في المونديال متوجة بالذهب العالمي، وأن يخطفه من الوهلة الأولى، وأن يعيد اللقب إلى إنجلترا، ويكون رابع الأندية الإنجليزية المتوجة باللقب العالمي بعد منافسه التقليدي مانشستر يونايتد ((2008))، وليفربول ((2019))، وتشيلسي ((2021))، وأن يجلب اللقب الرابع للكرة الإنجليزية.
لقب أول
سيحصد المتوج بالذهب من الفريقين، لقبه العالمي الأول، إذ لم يسبق لهما أن شاركا في مونديال الأندية من قبل، وسيحظى المتوج أيضا بأن يكون آخر الأندية تتويجا باللقب بالنظام الحالي، إذ إن نظام البطولة سيختلف بدءا من نسخة 2025 بمشاركة 32 ناديا.
برونز جديد
في مباراة للترضية ولحصد البرونز يتواجه على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، الأهلي المصري وأوراوا الياباني، وسبق للفريقين أن حصدا البرونزية العالمية من قبل، فالشياطين الحمر ينشدون البرونزية الرابعة بعد نسخ 2006، 2020، 2021، فيما يأمل أوراوا في خطف البرونزية الثانية بعد نسخة 2007.

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