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تعليم الرياض: حالات تسمم الطالبات بسبب وجبات من مطعم خارجي

12/21/2023 11:16:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، أن ما تم تداوله حول وجود حالات اشتباه تسمم لطالبات في مدرسة ابتدائية، كان بسبب تناول الطالبات وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة، وقال المتحدث الرسمي، إنه في يوم الخميس الموافق 8 جمادى الآخر 1445هـ، تلقت إدارة مدرسة (229) الابتدائية، شكاوى متعددة من عدد من الطالبات يعانين من آلآم في البطن وغثيان بعد تناولهم وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة، وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر، وبعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي، تبين وجود عدد من الطالبات يعانين من نفس الأعراض، وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء المزيد من الكشف والفحوصات، وعند استقرار حالتهم والاطمئنان على وضعهم الصحي، تم خروجهم جميعاً من المستشفى.

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