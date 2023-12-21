الشوكولاتة تتحدى الطب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشكوت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬طبيب‭ ‬تربطني‭ ‬به‭ ‬علاقة‭ ‬ود‭ ‬قوية‭ ‬بـ«الغدر‮»‬‭ ‬بي،‭ ‬عندما‭ ‬رشحني‭ ‬إلى‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ (‬يعني‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬السكري‭ ‬استكثر‭ ‬عليّ‭ ‬النوع‭ ‬‮«‬الأول‮»‬‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬قال‭ ‬إنني‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬ذلك‭ ‬المرض‭ (‬وصفت‭ ‬ذلك‭ ‬بالغدر‭ ‬لأننا‭ ‬جميعا‭ ‬نعتبر‭ ‬تشخيص‭ ‬أمراضنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطباء‭ ‬اتهاما،‭ ‬ونقول‭: ‬الدكتور‭ ‬اتهمني‭ ‬بزائدة‭ ‬أو‭ ‬فتاق،‭ ‬إلخ‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬أعطاني‭ ‬قائمة‭ ‬بالممنوعات‭ ‬حوت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تشتهيه‭ ‬النفس‭ ‬السوية،‭ ‬وأكثر‭ ‬ما‭ ‬ألّمني‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬جعل‭ ‬البطيخ‭ ‬والشمام‭ ‬والمنقة‭ (‬المانجو‭) ‬والتمر‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬الممنوعات‭ ‬إلا‭ ‬بجرعات‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر،‭ ‬وهكذا‭ ‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقدت‭ ‬تسعة‭ ‬كيلوغرامات‭ ‬من‭ ‬وزني‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬ثابتا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬72‭-‬74‭ ‬كيلو‭ ‬طوال‭ ‬ربع‭ ‬القرن‭ ‬المنصرم،‭ ‬ولو‭ ‬واصلت‭ ‬الالتزام‭ ‬بتوجيهاته،‭ ‬فمعنى‭ ‬ذلك‭ ‬أنني‭ ‬سأصبح‭ ‬‮«‬فص‭ ‬ملح‭ ‬وداب‮»‬،‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ (‬حسرة‭ ‬على‭ ‬شبابي‭).‬

ولعل‭ ‬صديقي‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬نهش‭ ‬لحمي‭ ‬وشحمي‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬سيعانون‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬الجماعي‭ ‬الوبائي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبت‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬أن‭ ‬حلوى‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬توفر‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الأوردة‭ ‬والشرايين،‭ ‬وكما‭ ‬قلت‭ ‬أعلاه،‭ ‬ليس‭ ‬مرد‭ ‬الاكتئاب‭ ‬ذاك‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬يريدون‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬كوكتيل‭ ‬من‭ ‬الأمراض،‭ ‬بل‭ ‬إنهم‭ ‬مغرمون‭ ‬بحرماننا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تشتهيه‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬أطعمة‭ ‬ومشروبات،‭ ‬وأصبحت‭ ‬موضة‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬لتشكو‭ ‬من‭ ‬تسيُّب‭ ‬حنفية‭ ‬الأنف،‭ ‬فيطلب‭ ‬منك‭ ‬أن‭ ‬تصعد‭ ‬إلى‭ ‬الميزان،‭ ‬فتقول‭ ‬الممرضة‭ ‬إن‭ ‬وزنك‭ ‬55‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فيكشر‭ ‬الطبيب‭ ‬عن‭ ‬أنيابه،‭ ‬ويأمرك‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬أكل‭ ‬الخبز‭ ‬والأرز‭ ‬والمكرونة‭ ‬والموز‭ ‬واللحم‭ ‬والخضراوات،‭ ‬وينصحك‭ ‬بعدم‭ ‬تناول‭ ‬المشروبات‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬السكر،‭ ‬ثم‭ ‬يضيف‭: ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬أكلت‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الحلوى،‭ ‬فإن‭ ‬جيوبك‭ ‬الأنفية‭ ‬ستمتلئ‭ ‬بالسوس‭ ‬والديدان‭ ‬وستعاني‭ ‬من‭ ‬طفح‭ ‬مجاري‭ ‬الأنف‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يستوجب‭ ‬إغلاق‭ ‬أو‭ ‬استئصال‭ ‬إحدى‭ ‬فتحتيه‭!!‬

المهم‭ ‬بإمكانكم‭ ‬الآن‭ -‬وعلى‭ ‬مسؤوليتي‭- ‬أن‭ ‬تتعاملوا‭ ‬مع‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬إصبعان‭ ‬على‭ ‬الريق‭. ‬وإصبع‭ ‬قبل‭ ‬الغداء‭ ‬وثلاثة‭ ‬قبل‭ ‬النوم،‭ ‬ثم‭ ‬تنام‭ ‬بقلب‭ ‬جامد‭ ‬واثقا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬ستحرس‭ ‬قلبك‭ ‬حتى‭ ‬الصباح‭. ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬تسببت‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬دمك‭ ‬فعليك‭ ‬بالجبن‭ ‬الأبيض‭ ‬كامل‭ ‬الدسم‭!! ‬وإذا‭ ‬سبب‭ ‬لك‭ ‬الجبن‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والكوليسترول‭ ‬فعليك‭ ‬بالصلاة‭ ‬لأنها‭ ‬منجاة‭ (‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يصلي‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬‮«‬الزنقة‮»‬‭). ‬وعلى‭ ‬المرأة‭ ‬ألا‭ ‬تخشى‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬تعاطي‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬بكميات‭ ‬تجارية،‭ ‬ولها‭ ‬في‭ ‬نساء‭ ‬النيجر‭ ‬أسوة‭ ‬حسنة،‭ ‬لأنهن‭ ‬يتسابقن‭ ‬على‭ ‬اكتناز‭ ‬اللحم‭ ‬والشحم،‭ ‬وهناك‭ ‬جوائز‭ ‬سنوية‭ ‬لأكثر‭ ‬نساء‭ ‬النيجر‭ ‬شحمًا‭!! ‬وبالمناسبة‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬أصبع‭ ‬شوكولاتة‭ ‬خلال‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬الطويلة‭ ‬يوفر‭ ‬قدرا‭ ‬طيبا‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬ DVT الذي‭ ‬هو‭ ‬تجلط‭ ‬الشريان‭ ‬العميق‭.‬

وأهم‭ ‬معلومة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬التي‭ ‬تصلح‭ ‬لتسييل‭ ‬الدم،‭ ‬وتنظم‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬هي‭ ‬الصنف‭ ‬الأسود‭ (‬فكفوا‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬عبارات‭ ‬سخيفة‭ ‬مثل‭: ‬مستقبلك‭/ ‬نهارك‭ ‬أسود‭).‬