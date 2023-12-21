نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شارع‭ ‬أحمد‭ ‬بوطبنيه‭: ‬شكرا‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرق‭ ‬لإطلاقها‭ ‬اسم‭ ‬النهام‭ ‬البحريني‭ ‬الكبير‭ ‬أحمد‭ ‬بوطبنيه‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الشوارع‭ ‬وهو‭ ‬يستحق‭ ‬التكريم‭ ‬لتميزه‭ ‬الواضح،‭ ‬والشارع‭ ‬يقع‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬المحرق‭ ‬مكان‭ ‬موقف‭ ‬الباصات‭ ‬وهو‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭. ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الكبار‭ ‬تقديرا‭ ‬واحتراما‭ ‬لعطائهم‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬أغلب‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والتي‭ ‬تعتز‭ ‬بالفن‭ ‬والفنان‭.‬

تدهور‭ ‬حالة‭ ‬الموسيقار‭ ‬حلمي‭ ‬بكر‭: ‬أوضحت‭ ‬سماح‭ ‬القرشي‭ ‬زوجة‭ ‬الموسيقار‭ ‬حلمي‭ ‬بكر‭ ‬أنها‭ ‬نقلته‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬القصر‭ ‬العيني‭ ‬وعرضته‭ ‬على‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬دكاترة‭ ‬القلب‭ ‬وأطباء‭ ‬العظام‭ ‬لحدوث‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬القلب‭ ‬وتوقف‭ ‬الرجل‭ ‬اليمنى‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬الحركة،‭ ‬وهو‭ ‬طريح‭ ‬الفراش‭ ‬منذ‭ ‬شهور،‭ ‬ولكنه‭ ‬يفضل‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المهندسين‭.. ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬قلبي‭ ‬للموسيقار‭ ‬حلمي‭ ‬بكر‭ ‬الشفاء‭ ‬التام‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬فنه‭ ‬ومشاغباته‭ ‬الفنية‭.‬

حمو‭ ‬بيكا‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭: ‬ومما‭ ‬قاله‭ ‬مطرب‭ ‬المهرجانات‭ ‬عن‭ ‬ظهور‭ ‬زوجته‭ ‬وهي‭ ‬تلبس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشغولات‭ ‬الذهبية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬راجل‭ ‬بسيط‭ ‬ومش‭ ‬متعلم‭ ‬ومن‭ ‬بيئة‭ ‬فقيرة‭ ‬وده‭ ‬كله‭ ‬من‭ ‬فضل‭ ‬ربي،‭ ‬وكنت‭ ‬فرحان‭ ‬بوصول‭ ‬ابنتي‭ ‬تاج‭ ‬وربي‭ ‬يرزقني‭ ‬برزقها‮»‬‭.. ‬عموما‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬تعبير‭ ‬بسيط‭ ‬عن‭ ‬فرحته‭ ‬وهو‭ ‬إنسان‭ ‬بسيط‭ ‬والمفروض‭ ‬عدم‭ ‬الهجوم‭ ‬عليه‭. ‬

طلاق‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭: ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬متوقع‭ ‬فهي‭ ‬مطربة‭ ‬ناجحة‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭ ‬وهو‭ ‬مطرب‭ ‬فاشل‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬زوجته‭. ‬وترجع‭ ‬أسباب‭ ‬الطلاق‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬اتفاقا‭ ‬جديدا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬روتانا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دفعت‭ ‬الشرط‭ ‬الجزائي‭. ‬وبدأت‭ ‬المعركة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬وكانت‭ ‬المعركة‭ ‬أمام‭ ‬ركاب‭ ‬الطائرة‭ ‬تخللها‭ ‬الضرب‭ ‬بين‭ ‬الاثنين،‭ ‬وبعدها‭ ‬طلبت‭ ‬شيرين‭ ‬الطلاق‭ ‬ولكنه‭ ‬رفض‭ ‬وتدخل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصدقائهم‭ ‬فوافق‭ ‬مجبرا‭. ‬وعلى‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬فقد‭ ‬عمت‭ ‬الفرحة‭ ‬أسرة‭ ‬شيرين‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب،‭ ‬أمها‭ ‬وشقيقها‭ ‬الذي‭ ‬قال‭: ‬‮«‬أخيرا‭ ‬خلصنا‭ ‬من‭ ‬سوسو‭ ‬ابن‭ ‬طنت‭ ‬فكيهة‮»‬‭ ‬أما‭ ‬بناتها‭ ‬فكتموا‭ ‬فرحتهن‭. ‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬المطربة‭ ‬اليهودية‭ ‬العراقية‭ ‬الذكية‭): ‬في‭ ‬عام‭ ‬1950‭ ‬صدر‭ ‬قانون‭ ‬إسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬العراقية‭ ‬عن‭ ‬اليهود‭ ‬العراقيين‭ ‬لإجبارهم‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وكان‭ ‬القرار‭ ‬بريطانيا،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬بريطانيا‭ ‬تحتل‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بذلك‭ ‬بل‭ ‬زرعوا‭ ‬الخوف‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬اليهود‭ ‬العراقيين‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭. ‬ومن‭ ‬شدة‭ ‬الخوف‭ ‬قرر‭ ‬صالح‭ ‬الكويتي‭ ‬الملحن‭ ‬العظيم‭ ‬ورائد‭ ‬تجديد‭ ‬الغناء‭ ‬العراقي‭ ‬تهجير‭ ‬أسرته‭ ‬مع‭ ‬شقيقه‭ ‬المطرب‭ ‬والموسيقي‭ ‬داود‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقد‭ ‬حاول‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬معارف‭ ‬صالح‭ ‬الكويتي‭ ‬إقناعه‭ ‬بالعدول‭ ‬عن‭ ‬التفكير‭ ‬بالهجرة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬فهذا‭ ‬وطنه‭ ‬وهنا‭ ‬أمجاده‭ ‬وتقديره‭ ‬وشهرته،‭ ‬وحتى‭ ‬قبل‭ ‬ركوبه‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أقلته‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬جاءه‭ ‬مبعوث‭ ‬من‭ ‬حاكم‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬الشيخ‭ ‬مبارك‭ ‬الصباح‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬تأخير‭ ‬إقلاع‭ ‬الطائرة‭ ‬لإقناع‭ ‬صالح‭ ‬الكويتي‭ ‬بعدم‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأن‭ ‬يرجع‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬حيث‭ ‬ولد‭ ‬ونشأ‭ ‬هو‭ ‬وشقيقه‭ ‬داود‭. ‬ولكنه‭ ‬اعتذر‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التراجع‭ ‬بسبب‭ ‬أسرته‭ ‬التي‭ ‬سبقته‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬مندوب‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬حذره‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سوف‭ ‬يؤثر‭ ‬عليه‭ ‬شخصيا‭ ‬وأنها‭ ‬‮«‬روحة‭ ‬بلا‭ ‬رجعة‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لأمير‭ ‬الكويت‭ ‬وأسفه‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬قراره‭. ‬وبإقلاع‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أقلت‭ ‬صالح‭ ‬الكويتي‭ ‬كتبت‭ ‬نهايته‭ ‬الفنية‭. ‬ولو‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬نصيحة‭ ‬حاكم‭ ‬الكويت‭ ‬لكان‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬معززا‭ ‬مكرما‭ ‬هو‭ ‬وأسرته‭. ‬أنشأت‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬1957م‭ ‬فرقة‭ ‬الإذاعة‭ ‬الموسيقية،‭ ‬وكان‭ ‬بإمكان‭ ‬الكويتي‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬قيادتها‭ ‬بفنه‭ ‬وألحانه‭. ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬حاول‭ ‬صالح‭ ‬الكويتي‭ ‬إقناع‭ ‬المطربة‭ ‬سليمة‭ ‬مراد‭ ‬وهي‭ ‬مطربة‭ ‬العراق‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬بالسفر‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬فجاءه‭ ‬الرد‭ ‬الصاعق‭ ‬منها‭.. ‬يتبع‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬إلا‭ ‬أنت‭) ‬تأليف‭ ‬حسين‭ ‬السيد‭ ‬لحن‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬غناء‭ ‬نجاة‭ ‬الصغيرة‭:‬

فيها‭ ‬إيه‭ ‬الدنيا‭ ‬ديه‭ ‬إلا‭ ‬أنت

كل‭ ‬غالي‭ ‬يهون‭ ‬عليه‭ ‬إلا‭ ‬أنت

وابتساماتي‭ ‬وآهاتي‭ ‬منك‭ ‬أنت

واللي‭ ‬حبيته‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬هو‭ ‬أنت