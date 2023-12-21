نافذة فنية

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- Akhbar Al Khaleej) من المطربة البحرينية بانه: أشعلت مطربة بحرينية تدعى «بانه» أجواء الرياض بمشاركتها في مهرجان ساوند ستورم الموسيقي العالمي، وقدمت مشروعها الحي الأول الموسيقي الجديد باسم إلكترونيات الذي أعادت خلاله إحياء أشهر روائع أم كلثوم وفيروز ومحمد عبدالوهاب على طريقة الموسيقي الإلكترونية بمشاركة المنتج الموسيقي ودي جي العالمي جويل غير شوم. والحفل كامل العدد بحضور الآلاف من الجماهير وهي تستعد لحفلات في أوروبا والعالم العربي.. والسؤال من المطربة البحرينية «بانه»؟ هي مطربة بحرينية من أصول فلسطينية تغني بالعربي والإنجليزي، وهي متزوجة وزوجها من أكبر داعميها، وتدير أعمالها الشركة العالمية مينا وحفلتها القادمة في الكويت. أتمنى أن تقام لها حفلة في بلدها البحرين فهي ابنتنا ونجاحها يسعدنا.
شارع أحمد بوطبنيه: شكرا لبلدية المحرق لإطلاقها اسم النهام البحريني الكبير أحمد بوطبنيه على أحد الشوارع وهو يستحق التكريم لتميزه الواضح، والشارع يقع قريبا من مركز شرطة المحرق مكان موقف الباصات وهو قريب من نادي الحالة. هذه اللفتة يجب أن تشمل العديد من الفنانين البحرينيين الكبار تقديرا واحتراما لعطائهم وهذا ما تفعله أغلب الدول المتقدمة والتي تعتز بالفن والفنان.
تدهور حالة الموسيقار حلمي بكر: أوضحت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر أنها نقلته إلى مستشفى القصر العيني وعرضته على المختصين من دكاترة القلب وأطباء العظام لحدوث التهاب في عضلات القلب وتوقف الرجل اليمنى تماما عن الحركة، وهو طريح الفراش منذ شهور، ولكنه يفضل العلاج في منزله في منطقة المهندسين.. أتمنى من كل قلبي للموسيقار حلمي بكر الشفاء التام والعودة إلى فنه ومشاغباته الفنية.
حمو بيكا يدافع عن نفسه: ومما قاله مطرب المهرجانات عن ظهور زوجته وهي تلبس العديد من المشغولات الذهبية «أنا راجل بسيط ومش متعلم ومن بيئة فقيرة وده كله من فضل ربي، وكنت فرحان بوصول ابنتي تاج وربي يرزقني برزقها».. عموما ما حدث هو تعبير بسيط عن فرحته وهو إنسان بسيط والمفروض عدم الهجوم عليه.
طلاق شيرين عبدالوهاب: هو أمر متوقع فهي مطربة ناجحة جدا جدا وهو مطرب فاشل تحول إلى مدير أعمال زوجته. وترجع أسباب الطلاق إلى أنها أجرت اتفاقا جديدا مع شركة روتانا بعد أن دفعت الشرط الجزائي. وبدأت المعركة بينهما في الطائرة التي كانت متوجهة إلى مصر قادمة من السعودية، وكانت المعركة أمام ركاب الطائرة تخللها الضرب بين الاثنين، وبعدها طلبت شيرين الطلاق ولكنه رفض وتدخل العديد من أصدقائهم فوافق مجبرا. وعلى الطرف الآخر فقد عمت الفرحة أسرة شيرين عبد الوهاب، أمها وشقيقها الذي قال: «أخيرا خلصنا من سوسو ابن طنت فكيهة» أما بناتها فكتموا فرحتهن.
حكايات فنية (المطربة اليهودية العراقية الذكية): في عام 1950 صدر قانون إسقاط الجنسية العراقية عن اليهود العراقيين لإجبارهم على الهجرة إلى إسرائيل، وكان القرار بريطانيا، إذ كانت بريطانيا تحتل العراق في ذلك الوقت. ولم يتم الاكتفاء بذلك بل زرعوا الخوف في قلوب اليهود العراقيين بسبب الحرب في فلسطين. ومن شدة الخوف قرر صالح الكويتي الملحن العظيم ورائد تجديد الغناء العراقي تهجير أسرته مع شقيقه المطرب والموسيقي داود الكويتي إلى إسرائيل. وقد حاول الكثيرون من معارف صالح الكويتي إقناعه بالعدول عن التفكير بالهجرة إلى إسرائيل فهذا وطنه وهنا أمجاده وتقديره وشهرته، وحتى قبل ركوبه الطائرة التي أقلته إلى إسرائيل جاءه مبعوث من حاكم الكويت في ذلك الوقت الشيخ مبارك الصباح الذي طلب من سلطات مطار بغداد تأخير إقلاع الطائرة لإقناع صالح الكويتي بعدم الهجرة إلى إسرائيل وأن يرجع للعيش في الكويت حيث ولد ونشأ هو وشقيقه داود. ولكنه اعتذر وقال إنه لا يستطيع التراجع بسبب أسرته التي سبقته إلى إسرائيل. ورغم أن مندوب أمير الكويت حذره بأن هذا الأمر سوف يؤثر عليه شخصيا وأنها «روحة بلا رجعة». غير أنه أعرب عن شكره لأمير الكويت وأسفه عن عدم تمكنه من التراجع عن قراره. وبإقلاع الطائرة التي أقلت صالح الكويتي كتبت نهايته الفنية. ولو استمع إلى نصيحة حاكم الكويت لكان عاش في الكويت معززا مكرما هو وأسرته. أنشأت الكويت عام 1957م فرقة الإذاعة الموسيقية، وكان بإمكان الكويتي المساهمة في قيادتها بفنه وألحانه. وقبل أن يغادر حاول صالح الكويتي إقناع المطربة سليمة مراد وهي مطربة العراق الأولى في ذلك الوقت بالسفر معه إلى إسرائيل فجاءه الرد الصاعق منها.. يتبع.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (إلا أنت) تأليف حسين السيد لحن محمد عبدالوهاب غناء نجاة الصغيرة:
فيها إيه الدنيا ديه إلا أنت
كل غالي يهون عليه إلا أنت
وابتساماتي وآهاتي منك أنت
واللي حبيته في حياتي هو أنت
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