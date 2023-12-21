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إنجازات

12/21/2023 8:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬متواصلة‭ ‬ومعها‭ ‬تسجل‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬وقد‭ ‬دشن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬مشاريع‭ ‬شركة‭ ‬حديد‭ ‬البحرين‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وتشمل‭ ‬بناء‭ ‬سقف‭ ‬إنشائي‭ ‬يعد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لتغطية‭ ‬منطقة‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬الحديد‭ ‬وتأسيس‭ ‬مشروع‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تخصيص‭ ‬أرض‭ ‬صناعية‭ ‬لدعم‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬واستراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬والاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والمجتمعية‭. ‬

وذكر‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬هيأته‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬وتشريعات‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬متينة‭ ‬قد‭ ‬حفز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬المملكة‭ ‬مقرا‭ ‬لاستثماراتها‭ ‬النوعية‭ ‬ووجهة‭ ‬أساسية‭ ‬لأعمالها‭ ‬ونقطة‭ ‬ربطها‭ ‬بالعالم‭ ‬الخارجي،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬وأن‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭.‬

ولابد‭ ‬أن‭ ‬مبادرات‭ ‬شركة‭ ‬حديد‭ ‬البحرين‭ ‬سوف‭ ‬ترسخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب‭ ‬بالمنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬كما‭ ‬ستعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬السياسات‭ ‬والممارسات‭ ‬المسؤولة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المملكة‭ ‬لهدف‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭.‬

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