MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬هيأته‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬وتشريعات‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬متينة‭ ‬قد‭ ‬حفز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬المملكة‭ ‬مقرا‭ ‬لاستثماراتها‭ ‬النوعية‭ ‬ووجهة‭ ‬أساسية‭ ‬لأعمالها‭ ‬ونقطة‭ ‬ربطها‭ ‬بالعالم‭ ‬الخارجي،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬وأن‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭.‬

ولابد‭ ‬أن‭ ‬مبادرات‭ ‬شركة‭ ‬حديد‭ ‬البحرين‭ ‬سوف‭ ‬ترسخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب‭ ‬بالمنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬كما‭ ‬ستعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬السياسات‭ ‬والممارسات‭ ‬المسؤولة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المملكة‭ ‬لهدف‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭.‬