(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعياد البحرين الوطنية متواصلة ومعها تسجل البحرين العديد من الإنجازات على أرضها وقد دشن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء أمس الأول مشاريع شركة حديد البحرين بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي وتشمل بناء سقف إنشائي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم لتغطية منطقة مواد خام الحديد وتأسيس مشروع الطاقة الشمسية الذي يعد الأكبر في المملكة إلى جانب تخصيص أرض صناعية لدعم عمليات الشركة على نطاق أوسع وتأتي هذه المشاريع ضمن برامج واستراتيجية البحرين لمواكبة متطلبات الحياد الصفري والاستدامة البيئية والمجتمعية.
وذكر الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن ما هيأته الحكومة من مقومات وتشريعات وبنية تحتية متينة قد حفز العديد من الشركات الكبرى على اتخاذ المملكة مقرا لاستثماراتها النوعية ووجهة أساسية لأعمالها ونقطة ربطها بالعالم الخارجي، ومن المؤمل أن تعود هذه المشاريع بالنفع على المواطنين وأن تتيح لهم الكثير من الفرص الواعدة.
ولابد أن مبادرات شركة حديد البحرين سوف ترسخ مكانة مملكة البحرين دولة رائدة في مجال الحديد والصلب بالمنطقة والعالم كما ستعزز الشراكة مع القطاع العام من خلال تبني السياسات والممارسات المسؤولة الرامية إلى تحقيق المملكة لهدف وصولها إلى الحياد الصفري.
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