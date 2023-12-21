جمعية المصارف.. ((والاحتيال الإلكتروني))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الجهود‭ ‬المتواصلة،‭ ‬بالأرقام‭ ‬والإحصائيات،‭ ‬والتقارير‭ ‬الأسبوعية‭ ‬للحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.. ‬تستحق‭ ‬التقدير‭ ‬والدعم،‭ ‬لأنها‭ ‬تصلح‭ ‬أخطاء،‭ ‬وتعالج‭ ‬المشكلات،‭ ‬وتجنب‭ ‬المجتمع‭ ‬الآثار‭ ‬والتداعيات‭.. ‬ونعلم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يستوجب‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬حنفية‭ ‬التأشيرات‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭.. ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬الثغرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استفحال‭ ‬المشكلة‭.. ‬وتحية‭ ‬خاصة‭ ‬وواجبة‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬على‭ ‬تحمله‭ ‬مسؤولية‭ ‬معالجة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الحيوي‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬قرار‭ ‬زيادة‭ ‬فوائد‭ ‬القروض‭ ‬البنكية‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬مطلب‭ ‬شعبي‭ ‬عام،‭ ‬سواء‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬التجارية،‭ ‬وحتى‭ ‬القروض‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالخدمات‭ ‬الإسكانية‭.. ‬زيادة‭ ‬الفوائد‭ ‬البنكية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية،‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬مجتمعية‭ ‬غير‭ ‬إيجابية،‭ ‬يستوجب‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بحزم‭ ‬وسرعة‭.‬

جمعية‭ ‬المصارف‭.. ‬و«الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭:‬

كنت‭ ‬قد‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬الفاضل‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالملك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين،‭ ‬أطلب‭ ‬منه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الجمعية،‭ ‬والتي‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬المفرطة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تجعلهم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬لعمليات‭ ‬الاحتيال‭.‬

وفقا‭ ‬للدراسة‭ ‬هناك‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وقع‭ ‬ضحية‭ ‬لعملية‭ ‬احتيال‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وأن‭ ‬8 % ‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تعرضوا‭ ‬للخداع‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬15 % ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭..!!‬

السيد‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ليست‭ ‬كبيرة‭ ‬وضخمة‭ ‬مقارنة‭ ‬بدول‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬تعاني‭ ‬بعض‭ ‬مؤسسات‭ ‬حيوية‭ ‬وسيادية‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الهاكرز‭ ‬والاختراق،‭ ‬بفضل‭ ‬وجود‭ ‬منظومة‭ ‬أمنية‭ ‬إلكترونية‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬بعض‭ ‬العمليات‭ ‬ضد‭ ‬الأفراد‭ ‬نظرا‭ ‬للثقة‭ ‬المفرطة‭.‬

ودعا‭ ‬السيد‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬ألا‭ ‬يقوم‭ ‬الأفراد‭ ‬بتحميل‭ ‬معلومات‭ ‬بنكية‭ ‬داخل‭ ‬هواتفهم‭ ‬النقالة،‭ ‬وضرورة‭ ‬الوعي‭ ‬والحماية‭ ‬والوقاية،‭ ‬لأن‭ ‬أساليب‭ ‬الهاكرز‭ ‬والمحتالين،‭ ‬متنوعة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الاتصال‭ ‬المباشر،‭ ‬ومرورا‭ ‬بإرسال‭ ‬رابط‭ ‬خبيث،‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬الرسائل‭ ‬والمسجات‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬رسمية‭.‬

هناك‭ ‬جهود‭ ‬مشكورة‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬والبنوك‭ ‬والجمعية،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التوعية‭ ‬والتحذير،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬البعض‭ ‬يقع‭ ‬ضحية‭ ‬للاحتيال‭ ‬بسبب‭ ‬الثقة‭ ‬المفرطة‭ ‬والطيبة‭ ‬الزائدة‭.‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬دعت‭ ‬أصحاب‭ ‬‮«‬الحظور‮»‬‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعهم‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.. ‬نأمل‭ ‬التجاوب‭ ‬العاجل‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬‮«‬الحظور‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬تمديد‭ ‬القرار‭ ‬لاعتبارات‭ ‬عديدة‭.. ‬كي‭ ‬لا‭ ‬ندخل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬الأرزاق،‭ ‬والخروج‭ ‬في‭ ‬اعتصامات‭ ‬وغيرها‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

فوز‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تعافي‮»‬‭ ‬المختص‭ ‬بمساعدة‭ ‬المدمنين‭ ‬بالجائزة‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الصحة‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬ستيفي‮»‬‭ ‬العالمية‭.. ‬إنجاز‭ ‬متميز‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬إنجازات‭ ‬البحرين،‭ ‬فشكرا‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭. ‬