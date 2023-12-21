بعد 48 عاما وراء القضبان..البراءة لصاحب أطول حكم ظالم في تاريخ أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويُعدّ‭ ‬غلين‭ ‬سايمنز،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬البشرة‭ ‬السوداء،‭ ‬أكثر‭ ‬سجين‭ ‬يقبع‭ ‬وراء‭ ‬القضبان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُبرّأ‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للتبرئة‭. ‬

وأُفرج‭ ‬عن‭ ‬سايمنز‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضى‭ ‬48‭ ‬عاماً‭ ‬وشهراً‭ ‬واحداً‭ ‬و18‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬السجن‭. ‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬سيمونز‭ ‬ورجل‭ ‬آخر‭ ‬يدعى‭ ‬دون‭ ‬روبرتس،‭ ‬بالإعدام‭ ‬سنة‭ ‬1975‭ ‬لقتلهما‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬يبلغ‭ ‬30‭ ‬سنة‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬سطو‭ ‬في‭ ‬إدموند‭ ‬بأوكلاهوما‭.‬

وخُفف‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬حقهما‭ ‬لاحقاً‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭. ‬

ودين‭ ‬سايمنز‭ ‬وروبرتس‭ ‬استناداً‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬زبونة‭ ‬مراهقة‭ ‬أصيبت‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬رأسها‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬السطو‭ ‬لكنّها‭ ‬نجت‭.‬

وتعرّفت‭ ‬المراهقة‭ ‬على‭ ‬سايمنز‭ ‬وروبرتس‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬أشخاص‭ ‬مشتبه‭ ‬فيهم،‭ ‬لكنّ‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لاحقاً‭ ‬شكك‭ ‬في‭ ‬مصداقية‭ ‬اختيارها‭. ‬

وأكّد‭ ‬الرجلان‭ ‬خلال‭ ‬محاكمتهما‭ ‬أنهما‭ ‬لم‭ ‬يكونا‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬خلال‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭. ‬

وأسقطت‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الجزئية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إيمي‭ ‬بالومبو‭ ‬التهمة‭ ‬عن‭ ‬سايمنز‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬وأعلنت‭ ‬براءته‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬أوكلاهوما‭. ‬وقال‭ ‬سايمنز‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أمام‭ ‬الصحفيين‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬كنا‭ ‬ننتظره‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬جداً‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬العدالة‭ ‬تحققت‭ ‬أخيراً‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أُفرج‭ ‬عن‭ ‬روبرتس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬بحسب‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للتبرئة‭.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬سايمنز‭ ‬أهلاً‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعويض‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إلغاؤه،‭ ‬لكنّ‭ ‬المحاسبة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أسعى‭ ‬إليه‭ ‬راهناً‮»‬‭. ‬