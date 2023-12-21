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ترامب يقول إنه لم يقرأ كتاب هتلر ((كفاحي))

12/21/2023 8:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬واجه‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬بسبب‭ ‬هجماته‭ ‬اللفظية‭ ‬على‭ ‬المهاجرين‭ ‬التي‭ ‬شبهها‭ ‬البعض‭ ‬بالفلسفة‭ ‬النازية،‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يقرأ‭ ‬يوما‭ ‬كتاب‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬‮«‬كفاحي‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬لهجته‭ ‬التحريضية‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬للفوز‭ ‬بترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬للرئاسة‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬أيوا‭ ‬‮«‬صحيح‭ ‬إنهم‭ ‬يُفسدون‭ ‬دماء‭ ‬بلادنا‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يفعلونه‭. ‬إنهم‭ ‬يدمرون‭ ‬بلدنا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ (‬77‭ ‬عاما‭) ‬قد‭ ‬أدلى‭ ‬بتصريحات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مثيرا‭ ‬عاصفة‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭. ‬واتهمه‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بـ«ترديد‭ ‬الخطاب‭ ‬البشع‭ ‬للفاشيين‭ ‬والمتعصبين‭ ‬البيض‭ ‬العنيفين‮»‬‭. ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الذي‭ ‬هزم‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭ ‬ويُحتمل‭ ‬أن‭ ‬يواجهه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بترديد‭ ‬مواقف‭ ‬الزعيم‭ ‬النازي‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬بتوصيفه‭ ‬خصومه‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬حشرات‮»‬‭. ‬ونفى‭ ‬ترامب‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أي‭ ‬أوجه‭ ‬تشابه‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أقرأ‭ ‬كتاب‭ ‬كفاحي‭ ‬قط‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هتلر‭ ‬استخدم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬‮«‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬

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