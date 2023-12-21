ترامب يقول إنه لم يقرأ كتاب هتلر ((كفاحي))

ترامب يقول إنه لم يقرأ كتاب هتلر ((كفاحي))
التاريخ
12/21/2023 8:14:05 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي واجه انتقادات حادة بسبب هجماته اللفظية على المهاجرين التي شبهها البعض بالفلسفة النازية، إنه لم يقرأ يوما كتاب أدولف هتلر «كفاحي»، من دون أن يتردد في تصعيد لهجته التحريضية. وقال ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في 2024، مساء الثلاثاء خلال تجمع انتخابي في أيوا «صحيح إنهم يُفسدون دماء بلادنا. هذا ما يفعلونه. إنهم يدمرون بلدنا». وكان ترامب (77 عاما) قد أدلى بتصريحات مماثلة في نهاية الأسبوع الماضي مثيرا عاصفة من الانتقادات. واتهمه متحدث باسم البيت الأبيض بـ«ترديد الخطاب البشع للفاشيين والمتعصبين البيض العنيفين». الشهر الماضي اتهم الرئيس جو بايدن، الذي هزم ترامب في انتخابات 2020 ويُحتمل أن يواجهه مرة أخرى في 2024، الرئيس السابق بترديد مواقف الزعيم النازي أدولف هتلر بتوصيفه خصومه بأنهم «حشرات». ونفى ترامب مساء الثلاثاء أي أوجه تشابه. وقال «لم أقرأ كتاب كفاحي قط»، مضيفا أن هتلر استخدم مثل هذه اللغة «بطريقة مختلفة تماما».
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