((يوسف خليل المؤيد وأولاده)) تحتفل بالعيد الوطني البحريني

((يوسف خليل المؤيد وأولاده)) تحتفل بالعيد الوطني البحريني
التاريخ
12/21/2023 8:14:04 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تزامنا مع الاحتفالات الوطنية احتفلت شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده بالعيد الوطني لمملكة البحرين وتولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم إلى جانب موظفيها في المقر الرئيسي لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، حيث أقيمت أنشطة عديدة مثل تقشير المحار، بالإضافة إلى الأدوات والمجوهرات والدهانات التي تمثل التاريخ القديم لمملكة البحرين.
حضر الحفل ألوك جوبتا - الرئيس التنفيذي لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، وسونو دوجال - مدير الموارد البشرية في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده.
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