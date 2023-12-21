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((يوسف خليل المؤيد وأولاده)) تحتفل بالعيد الوطني البحريني

12/21/2023 8:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬احتفلت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬أنشطة‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭ ‬تقشير‭ ‬المحار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأدوات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬والدهانات‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬التاريخ‭ ‬القديم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

حضر‭ ‬الحفل‭ ‬ألوك‭ ‬جوبتا‭ - ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬وسونو‭ ‬دوجال‭ - ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭.‬

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