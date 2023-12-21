مريم بنت حمد: المعارض الفنية ترسيخ للعمل الثقافي في الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬شاركت‭ ‬بالمعرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬‮«‬نايلا‭ ‬جاليري‮»‬‭ ‬بالرياض‭ ‬بأربع‭ ‬لوحات‭ ‬بورتريه‭ ‬تجريدي،‭ ‬تجسّد‭ ‬‮«‬المرأة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تلهم‭ ‬الفنانين،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬ملهمة‭ ‬لها‭ ‬لأنها‭ ‬كيان‭ ‬مفعم‭ ‬بالمشاعر‭ ‬والأحاسيس‭ ‬المتميزة،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬رمزاً‭ ‬للحب‭ ‬والوصال‭ ‬والحياة‭ ‬والأمومة‭ ‬والترابط،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬قالب‭ ‬تجريدي،‭ ‬تلتزم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بفكرة‭ ‬الأشكال،‭ ‬وطريقة‭ ‬التعبير‭ ‬عنها،‭ ‬وكيفية‭ ‬إدراج‭ ‬الألوان‭ ‬بحكمة‭ ‬وحساسية‭ ‬تخلق‭ ‬جواً‭ ‬من‭ ‬الألفة‭ ‬والتفرد‭.‬

وتضيف‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬يمثل‭ ‬مادة‭ ‬للتغيير‭ ‬والتعبير،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬وسيلة‭ ‬فعالة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬للمشاعر‭ ‬والأفكار‭ ‬والأفعال،‭ ‬ويؤدي‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬داخل‭ ‬المجتمعات،‭ ‬ومهما‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد،‭ ‬كما‭ ‬تهتم‭ ‬فلسفة‭ ‬الفن‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬بتوضيح‭ ‬المعاني‭ ‬المقصودة،‭ ‬مثل‭ ‬التعبير‭ ‬والشكل‭ ‬والمعنى‭ ‬والرمز‭ ‬والصورة‭ ‬والتجريد،‭ ‬مثنية‭ ‬على‭ ‬الاختلاف‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬بين‭ ‬المتذوقين‭ ‬والنقاد‭ ‬والمؤرخين‭ ‬في‭ ‬قراءتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والأساليب‭ ‬التي‭ ‬يقدم‭ ‬فيها‭ ‬القالب‭ ‬الفني،‭ ‬لأن‭ ‬لكل‭ ‬فئة‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬نظريته‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬والجمال‭ ‬بداخله‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الرياض‭ ‬آرت،‭ ‬يكفل‭ ‬للرياض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حاضنة‭ ‬للأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬والإبداعية‭ ‬وملتقى‭ ‬للفنانين‭ ‬والمختصين‭ ‬والمهتمين‭ ‬من‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للحركة‭ ‬الإبداعية،‭ ‬ويقدم‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬أمام‭ ‬الفنانين‭ ‬المحليين‭ ‬والعالميين‭ ‬لطرح‭ ‬إبداعاتهم،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬سكاناً‭ ‬أو‭ ‬زوار‭ ‬المدينة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتفاعل‭ ‬الحضاري‭ ‬والتبادل‭ ‬المعرفي‭ ‬والتعاون‭ ‬الإبداعي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يحقق‭ ‬تطويرا‭ ‬للحركة‭ ‬السياحية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬وهذا‭ ‬كله‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع،‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬بأفكارٍ‭ ‬ورؤى‭ ‬حولتها‭ ‬الدراسة‭ ‬والتخطيط‭ ‬إلى‭ ‬مشروعاتٍ‭ ‬ضخمة‭ ‬تضمن‭ ‬لهذه‭ ‬المدينة‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬والبيئية‭ ‬والفنية،‭ ‬وتضعها‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬العواصم‭ ‬العالمية‭ ‬الأجمل‭.‬