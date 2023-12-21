((مخلص)) يقدم لمستورد شهادة علامة تجارية مزورة ويستولي على 900 دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ببلاغ‭ ‬يفيد‭ ‬باتفاقه‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬لتسجيل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬لاستيراد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الالكترونية‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬كون‭ ‬المتهم‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬لإصدار‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬سلمه‭ ‬المتهم‭ ‬الشهادة‭ ‬المطلوب‭ ‬إصدارها‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بمراجعة‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للوزارة‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬رقم‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬واكتشف‭ ‬أنها‭ ‬مزورة،‭ ‬رغما‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المتهم‭ ‬المقدر‭ ‬بـ900‭ ‬دينار‭.‬

وأقر‭ ‬المتهم‭ ‬الموقوف‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضايا‭ ‬مشابهة‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬منسوب‭ ‬إليه‭ ‬وقرر‭ ‬أنه‭ ‬زوّر‭ ‬الشهادة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعمال‭ ‬نموذج‭ ‬صحيح‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وقام‭ ‬بتغيير‭ ‬البيانات‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬وتسجيل‭ ‬بيانات‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وتسليمها‭ ‬له،‭ ‬معترفا‭ ‬بارتكابه‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

فأسندت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ارتكب‭ ‬تزويرا‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬الالكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬وهو‭ ‬شهادة‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المنسوب‭ ‬صدورها‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المحررات‭ ‬الصحيحة‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجهة‭ ‬ويثبت‭ ‬بها‭ ‬خلافا‭ ‬للحقيقة‭ ‬اعتماد‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬لتلك‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭.‬