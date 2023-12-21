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((مخلص)) يقدم لمستورد شهادة علامة تجارية مزورة ويستولي على 900 دينار

12/21/2023 8:14:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقر‭ ‬مخلص‭ ‬معاملات‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بتزويره‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬منسوبا‭ ‬صدورها‭ ‬لوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وتقديمها‭ ‬لصاحب‭ ‬شركة‭ ‬أراد‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬لشركته‭ ‬بهدف‭ ‬استيراد‭ ‬أجهزة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬تحصل‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬900‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وقدم‭ ‬له‭ ‬الشهادة‭ ‬المزورة،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬أوراق‭ ‬القضية‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يقضي‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬خيانة‭ ‬أمانة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ببلاغ‭ ‬يفيد‭ ‬باتفاقه‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬لتسجيل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬لاستيراد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الالكترونية‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬كون‭ ‬المتهم‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬لإصدار‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬سلمه‭ ‬المتهم‭ ‬الشهادة‭ ‬المطلوب‭ ‬إصدارها‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بمراجعة‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للوزارة‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬رقم‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬واكتشف‭ ‬أنها‭ ‬مزورة،‭ ‬رغما‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المتهم‭ ‬المقدر‭ ‬بـ900‭ ‬دينار‭.‬

وأقر‭ ‬المتهم‭ ‬الموقوف‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضايا‭ ‬مشابهة‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬منسوب‭ ‬إليه‭ ‬وقرر‭ ‬أنه‭ ‬زوّر‭ ‬الشهادة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعمال‭ ‬نموذج‭ ‬صحيح‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وقام‭ ‬بتغيير‭ ‬البيانات‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬وتسجيل‭ ‬بيانات‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وتسليمها‭ ‬له،‭ ‬معترفا‭ ‬بارتكابه‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

فأسندت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ارتكب‭ ‬تزويرا‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬الالكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬وهو‭ ‬شهادة‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المنسوب‭ ‬صدورها‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المحررات‭ ‬الصحيحة‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجهة‭ ‬ويثبت‭ ‬بها‭ ‬خلافا‭ ‬للحقيقة‭ ‬اعتماد‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬لتلك‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭.‬

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