إصابة قائد سيارة اصطدم بعلامة إرشادية بسبب هبوط في السكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبدالأمير السلاطنة
تعرض قائد سيارة لإصابات متوسطة صباح أمس (الخميس) عندما فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بعلامة ارشادية نتيجة اصابته بالإعياء. كان قائد السيارة البحريني يقود سيارته في الساعة التاسعة من صباح أمس في مدينة حمد وأصيب بنوبة سكري اثناء القيادة افقدته السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بعلامة ارشادية، نتج عن ذلك اصابته بإصابات بسيطة وتضررت السيارة بتلفيات متوسطة. وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة والمرور وتم إزاحة السيارة من موقع الحادث، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.
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