إصابة قائد سيارة اصطدم بعلامة إرشادية بسبب هبوط في السكري

تعرض‭ ‬قائد‭ ‬سيارة‭ ‬لإصابات‭ ‬متوسطة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬عندما‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بعلامة‭ ‬ارشادية‭ ‬نتيجة‭ ‬اصابته‭ ‬بالإعياء‭. ‬كان‭ ‬قائد‭ ‬السيارة‭ ‬البحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬وأصيب‭ ‬بنوبة‭ ‬سكري‭ ‬اثناء‭ ‬القيادة‭ ‬افقدته‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بعلامة‭ ‬ارشادية،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬اصابته‭ ‬بإصابات‭ ‬بسيطة‭ ‬وتضررت‭ ‬السيارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬متوسطة‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬والمرور‭ ‬وتم‭ ‬إزاحة‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭. ‬

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