طرد مستأجر عقار وإلزامه سداد 262 ألف دينار لـ ((الجنوبية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أحقية‭ ‬البلدية‭ ‬المؤجرة‭ ‬لإلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬بالانتفاع‭ ‬بالمحل‭ ‬المنتفع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تخلف‭ ‬المستأجر‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬متتاليين‭ ‬أو‭ ‬رجوع‭ ‬شيك‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنك،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬إخلاء‭ ‬المحل‭ ‬إدارياً،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ترصد‭ ‬مبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬262‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬المستأجر‭ ‬هو‭ ‬إخلال‭ ‬منه‭ ‬بالتزاماته‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الترخيص‭ ‬بالانتفاع‭ ‬وبما‭ ‬يحق‭ ‬معه‭ ‬للبلدية‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬وإخلاء‭ ‬المحل‭ ‬المرخص‭ ‬به،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬قيام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بسداد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬بعد‭ ‬مواعيد‭ ‬استحقاقها‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬من‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬وطلب‭ ‬إخلاء‭ ‬المحل‭ ‬المنتفع‭ ‬به‭ ‬وذلك‭ ‬لتوافر‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يحق‭ ‬معها‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬والإخلاء‭.‬

وكانت‭ ‬بلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬طلبت‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ (‬المستأجر‭)

‬سداد‭ ‬الأجرة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬والتي‭ ‬ترصدت‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬بمبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬262‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬إلزامه‭ ‬بإخلاء‭ ‬العقار‭ ‬الكائن‭ ‬بالسوق‭ ‬الشعبي‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القول‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬تمتلك‭ ‬العقار‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وأن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ابرم‭ ‬معها‭ ‬عقد‭ ‬انتفاع‭ ‬للعقار،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بالوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬العقدية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬الوفاء‭ ‬بالإيجار‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬المتأخرات‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ ‬262‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬أشعرته‭ ‬بضرورة‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬بيد‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تحرك‭ ‬ساكناً‭.‬

حيث‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بطرد‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬وإلزامه‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬استأنف‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬وادعى‭ ‬مخالفة‭ ‬الحكم‭ ‬للقانون‭ ‬والخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيقه‭ ‬والفساد‭ ‬في‭ ‬الاستدلال‭ ‬والقصور‭ ‬في‭ ‬التسبيب‭ ‬ومخالفة‭ ‬الثابت‭ ‬بالأوراق،‭ ‬وذلك‭ ‬لكونه‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بسداد‭ ‬المبالغ‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭ ‬وأيضاً‭ ‬مبالغ‭ ‬إيجارات‭ ‬للأشهر‭ ‬القادمة،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬البلدية‭ ‬اقتصرت‭ ‬طلباتها‭ ‬على‭ ‬الطرد‭ ‬والإلزام‭ ‬بمقابل‭ ‬الأجرة‭ ‬ولم‭ ‬تطلب‭ ‬الفسخ،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فأن‭ ‬بمجرد‭ ‬دفع‭ ‬المستأنفة‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬فإن‭ ‬طلب‭ ‬الطرد‭ ‬يسقط‭ ‬لانتفاء‭ ‬سببه‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬ان‭ ‬نص‭ ‬عقد‭ ‬الانتفاع‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬تبدأ‭ ‬2017‭ ‬وتنتهي‭ ‬2027‭ ‬وتعتبر‭ ‬مدة‭ ‬الانتفاع‭ ‬مدة‭ ‬فعلية‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬ولا‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬أي‭ ‬وقف‭ ‬أو‭ ‬انقطاع‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬كان،‭ ‬كما‭ ‬نص‭ ‬العقد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬المستأجر‭ ‬بسداد‭ ‬قيمة‭ ‬بدل‭ ‬الانتفاع‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬تفصيلاً،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تعذر‭ ‬صرف‭ ‬أحد‭ ‬الشيكات‭ ‬لأي‭ ‬سبب،‭ ‬يلغى‭ ‬الترخيص‭ ‬فوراً‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تنبيه‭ ‬أو‭ ‬اتخاذ‭ ‬أية‭ ‬إجراءات،‭ ‬ويكون‭ ‬للجهة‭ ‬المرخصة‭ ‬حق‭ ‬إخلاء‭ ‬المنتفع‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬إدارياً،‭ ‬أو‭ ‬بدعوى‭ ‬مستعجلة‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬العقد‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬اعتباره‭ ‬ملغيا‭ ‬وإخلاء‭ ‬المستأجر‭ ‬للأرض‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بالإلغاء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬المسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول،‭ ‬إذا‭ ‬تخلف‭ ‬الطرف‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬رسم‭ ‬بدل‭ ‬الانتفاع‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬وبمجرد‭ ‬رجوع‭ ‬شيك‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنك،‭ ‬ولا‭ ‬يخل‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬بحق‭ ‬الطرف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بقيمة‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬مدة‭ ‬الانتفاع‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬الثاني‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬مفاد‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬أحقية‭ ‬المؤجر‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬بالانتفاع‭ ‬بالمحل‭ ‬المنتفع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تخلف‭ ‬المستأجر‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬متتاليين‭ ‬أو‭ ‬رجوع‭ ‬شيك‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنك،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬إخلاء‭ ‬المحل‭ ‬إدارياً،‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬تخلف‭ ‬المستأجر‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬المترصدة‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬262‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعد‭ ‬إخلالاً‭ ‬من‭ ‬المستأنف‭ ‬بالتزاماته‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الترخيص‭ ‬بالانتفاع‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي‭ ‬وبما‭ ‬يحق‭ ‬معه‭ ‬للمستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬وإخلاء‭ ‬المحل‭ ‬المرخص‭ ‬به،‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تمسكت‭ ‬به‭ ‬المستأنفة‭ ‬من‭ ‬قيامها‭ ‬بسداد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬بما‭ ‬ينتفى‭ ‬معه‭ ‬سند‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬والإخلاء،‭ ‬فذلك‭ ‬مردود‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الانتفاع‭ ‬أنه‭ ‬يحق‭ ‬للجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬بالانتفاع‭ ‬وإخلاء‭ ‬المحل‭ ‬المنتفع‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬التخلف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬متتاليين‭ ‬أو‭ ‬رجوع‭ ‬شيك‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنك‭.‬

واستكملت‭ ‬أن‭ ‬قيامه‭ ‬بسداد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬بعد‭ ‬مواعيد‭ ‬استحقاقها‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬من‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬وطلب‭ ‬إخلاء‭ ‬المحل‭ ‬المنتفع‭ ‬به‭ ‬وذلك‭ ‬لتوافر‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يحق‭ ‬معها‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬والإخلاء،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬استلام‭ ‬عدد‭ ‬3‭ ‬شيكات‭ ‬عن‭ ‬إيجارات‭ ‬أملاك‭ ‬البلدية‭ ‬المودع‭ ‬من‭ ‬المستأنفة‭ ‬رفق‭ ‬لائحة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أن‭ ‬المبلغ‭ ‬الإجمالي‭ ‬لهذه‭ ‬الشيكات‭ ‬هو‭ ‬مبلغ‭ ‬182‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬مما‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬المستأنفة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بسداد‭ ‬كامل‭ ‬مبلغ‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬المترصد‭ ‬في‭ ‬ذمتها‭ ‬البالغ‭ ‬262‭ ‬ألف‭ ‬دينارـ‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭

‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنفة‭ ‬بالمصاريف‭.‬