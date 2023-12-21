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شركة Beyon تعلن إطلاق حلول مالية رقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى

12/21/2023 8:14:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬قرب‭ ‬إطلاق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ،‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬حلولا‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬صُممت‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والشركات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتتميز‭ ‬بكونها‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬إدارة‭ ‬المصروفات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطاقات‭ ‬المدفوعة‭ ‬مسبقًا،‭ ‬والحلول‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬الأرباح‭ ‬من‭ ‬سيولة‭ ‬الشركة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬عبر‭ ‬منتج‭ ‬ Flexi ‭ ‬ Invest ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬إتمام‭ ‬المدفوعات‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭. ‬وستوفر‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬للزبائن،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

إدرة‭ ‬النفقات‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الرقمية‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع

ستتمكن‭ ‬الشركات‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬رقمية‭ ‬للدفع‭ ‬المسبق‭ ‬لأعضاء‭ ‬فريقها،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬فعّالة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الأقسام‭ ‬كالمصروفات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬ودفع‭ ‬الفواتير‭ ‬ومصاريف‭ ‬السفر‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تمام‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬إدارة‭ ‬الإنفاق‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وستعمل‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمنة‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬ما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإتمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬اليومية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تسوية‭ ‬النفقات‭ ‬وتوحيد‭ ‬الفواتير‭ ‬وإعداد‭ ‬الميزانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أتمتة‭ ‬العمليات‭ ‬النظامية‭ ‬المالية‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬النفقات‭ ‬بشكل‭ ‬يدوي،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬التحليلية‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬الإحصائيات‭ ‬المالية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬شاملة‭ ‬وموضّحة‭ ‬عن‭ ‬المصروفات‭.‬

استثمر‭ ‬واربح‭ ‬مع‭ ‬ Flexi ‭ ‬ Invest

وستُمكن‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬الشركات‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬استثمار‭ ‬أموالها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ Flexi ‭ ‬ Invest ،‭ ‬وهو‭ ‬منتج‭ ‬الشركة‭ ‬الاستثماري‭ ‬الأكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬مجزية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬الأموال‭ ‬بسلاسة،‭ ‬مع‭ ‬حرية‭ ‬سحب‭ ‬المبالغ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتزام‭ ‬بفترة‭ ‬محددة‭ ‬ودفع‭ ‬أي‭ ‬غرامات‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭ ‬شهرية‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭.‬

وعلق‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬محفظة‭ ‬منتجاتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والشركات‭ ‬الكبرى،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭. ‬نحن‭ ‬ندرك‭ ‬مدى‭ ‬احتياج‭ ‬الشركات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬ستتمكن‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأدوات‭ ‬المخصصة‭ ‬لإدارة‭ ‬السيولة‭ ‬المالية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬الإنفاق‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬المدفوعة‭ ‬مسبقًا‭ ‬لموظفيها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توليد‭ ‬الأرباح‭ ‬عبر‭ ‬ Flexi ‭ ‬ Invest ،‭ ‬وتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬على‭ ‬التجار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout ،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬لقبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إطلاق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Business ‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬


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