شركة Beyon تعلن إطلاق حلول مالية رقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يسر شركة
Beyon أن تعلن قرب إطلاق
Beyon
Money
Business ، التي تقدم حلولا مالية رقمية صُممت خصيصًا لتلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتتميز بكونها تقدم خدمة إدارة المصروفات من خلال البطاقات المدفوعة مسبقًا، والحلول التي تمكنهم من كسب الأرباح من سيولة الشركة الخاصة بهم عبر منتج
Flexi
Invest ، إلى جانب إمكانية إتمام المدفوعات بشكل فوري بين الشركات. وستوفر
Beyon
Money
Business تجربة سلسة للزبائن، بدءًا من البحرين مع خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إدرة النفقات باستخدام البطاقات الرقمية مسبقة الدفع
ستتمكن الشركات المسجلة لدى Beyon Money Business من إصدار بطاقات رقمية للدفع المسبق لأعضاء فريقها، ما يتيح لهم الحصول على تجربة رقمية فعّالة للتعامل مع متطلبات الأقسام كالمصروفات الصغيرة، ودفع الفواتير ومصاريف السفر وغيرها الكثير. والجدير بالذكر أن هذا الحل تم تطويره بالشراكة مع شركة «تمام»، وهي منصة رائدة في مجال حلول إدارة الإنفاق للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وستعمل Beyon Money Business على تعزيز رقمنة عمليات الدفع للقطاع التجاري، ما يساعدهم على التقليل من المدة الزمنية المطلوبة لإتمام العديد من الأنشطة اليومية، بما في ذلك تسوية النفقات وتوحيد الفواتير وإعداد الميزانية، بالإضافة إلى أتمتة العمليات النظامية المالية ما يضمن كفاءة العمليات بالإضافة إلى الحد من الأخطاء المرتبطة بإعداد تقارير النفقات بشكل يدوي، ما يتيح لهم الاستفادة من الأدوات التحليلية التي تمكنهم من متابعة الإحصائيات المالية للحصول على معلومات شاملة وموضّحة عن المصروفات.
استثمر واربح مع Flexi Invest
وستُمكن Beyon Money Business الشركات أيضًا من استثمار أموالها من خلال Flexi Invest ، وهو منتج الشركة الاستثماري الأكثر ابتكارًا في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يتيح لهم تحقيق أرباح مجزية من خلال استثمار الأموال بسلاسة، مع حرية سحب المبالغ في أي وقت من دون الالتزام بفترة محددة ودفع أي غرامات أو رسوم شهرية على الأرباح.
وعلق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة Beyon قائلاً: «نحن مستمرون في توسعة محفظة منتجاتنا من خلال تلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، ويأتي هذا من خلال إطلاق Beyon Money Business . نحن ندرك مدى احتياج الشركات بشكل كبير إلى الخدمات المالية الرقمية، ومن خلال Beyon Money Business ستتمكن المؤسسات والشركات من الوصول إلى الأدوات المخصصة لإدارة السيولة المالية، وتعزيز عمليات الإنفاق باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا لموظفيها، إضافة إلى توليد الأرباح عبر Flexi Invest ، وتقليل التكاليف على التجار من خلال Beyon Money Checkout ، الذي يعتبر الحل الوحيد لقبول المدفوعات عبر الإنترنت للشركات والمؤسسات التجارية في البحرين».
ومن المقرر إطلاق Beyon Money Business بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.
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