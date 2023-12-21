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البيت الأبيض: جادون بالعودة إلى هدنة في غزة

12/21/2023 8:11:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض، الخميس، إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة، مستدركا أن الولايات المتحدة تعمل ونعمل مع شركائها بشأن صيغة مشروع قرار.
وأضاف البيت الأبيض، أن "هناك جدية في العمل من أجل العودة إلى هدنة جديدة في غزة"، مستدركا أن "مفاوضات كانت جارية في هذا الصدد".

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