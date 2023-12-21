البيت الأبيض: جادون بالعودة إلى هدنة في غزة

البيت الأبيض: جادون بالعودة إلى هدنة في غزة
التاريخ
12/21/2023 8:11:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض، الخميس، إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة، مستدركا أن الولايات المتحدة تعمل ونعمل مع شركائها بشأن صيغة مشروع قرار.
وأضاف البيت الأبيض، أن "هناك جدية في العمل من أجل العودة إلى هدنة جديدة في غزة"، مستدركا أن "مفاوضات كانت جارية في هذا الصدد".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN21122023000208011052ID1107644631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.