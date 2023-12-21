تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
التاريخ
12/21/2023 8:11:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت وسائل اعلام عالمية ، بتأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان البيت الأبيض قال إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن .
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