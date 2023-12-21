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سحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي من غزة بسبب الخسائر الفادحة

12/21/2023 8:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل اعلام عبرية ، مساء الجمعة ، نقلا عن مصادر عسكرية اسرائيلية ، عن معلومات حول سحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي الذي يعمل شمالي غزة وجنوبها بعد تعرضه لخسائر فادحة.





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