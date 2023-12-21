سحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي من غزة بسبب الخسائر الفادحة

سحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي من غزة بسبب الخسائر الفادحة
التاريخ
12/21/2023 8:11:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل اعلام عبرية ، مساء الجمعة ، نقلا عن مصادر عسكرية اسرائيلية ، عن معلومات حول سحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي الذي يعمل شمالي غزة وجنوبها بعد تعرضه لخسائر فادحة.
MENAFN21122023000208011052ID1107644629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.