شهيدان في قصف على خان يونس
التاريخ
12/21/2023 8:11:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى شهيدان، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع بالتزامن مع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال.
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