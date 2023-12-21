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شهيدان في قصف على خان يونس

12/21/2023 8:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى شهيدان، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.


يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع بالتزامن مع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال.

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