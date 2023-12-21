إصابة مدير عام الصحة بغزة منير البرش وجميع أفراد عائلته بقصف الاحتلال

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش وجميع أفراد عائلته، واستشهاد ابنته "جنى" في قصف استهدف منزل شقيقته بجباليا البلد، مساء الخميس.
وشنت طائرات الاحتلال مساء الخميس، قصفا عنيفا على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.
وأعلنت مصادر في القطاع، عن وصول شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة العقاد في منطقة الضابطة الجمركية بمنطقة معن شرقي خان يونس.
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